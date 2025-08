La detención del ex secretario de Seguridad y Proyección Ciudadana (SSPC), Víctor Hugo Chávez Martínez, no tiene nada que ver con Tabasco y el caso de “La Barredora”, afirmó el gobernador Javier May Rodríguez.

Cuestionado al respecto, el mandatario morenista aclaró que la detención del exfuncionario de su gabinete es por un asunto del Estado de Colima y es la Secretaría de Defensa quien lo está revisando.

Cabe señalar que en Tabasco, Chávez Martínez, a través de mantas, fue acusado en varias ocasiones grupos delictivos de haber pactado con la delincuencia recibiendo un pago de 10 millones de pesos para dejar que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se estableciera en la entidad.

No obstante, las autoridades estatales, siempre negaron la presencia de Cárteles en Tabasco y Chávez Martínez, renunció a su cargo como titular de la SSPC el 15 de febrero de este 2025 en medio de la crisis de inseguridad más fuerte en ese Estado.

CT