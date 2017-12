Suspenden clases y limitan transporte público por nevadas en Chihuahua

Autoridades educativas de la entidad anunciaron esta mañana que se suspenden las clases hoy 8 de diciembre en Chihuahua capital debido al reporte de calles congeladas por la nevada de anoche y la limitante de circulación para el servicio de transporte público.

El secretario de Salud y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, informó que previamente y por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil y solicitud de autoridades municipales, habían decidido suspender clases en Balleza, Guachochi, Cuauhtémoc y Parral.

Esta mañana, y ante el alto riesgo de accidentes viales, derivado de la cristalización de algunos tramos de pavimento en diversos puntos de la ciudad, se determinó suspender la asistencia a los planteles.

Precisó que en el resto de los municipios queda a consideración de los padres de familia enviar o no a sus hijos e hijas a las escuelas. En caso de que decidan no asistir, no se les tomará como falta, puntualizó.

En tanto, en los de Parral, Guerrero y Madera, se mantiene en alerta durante de la mañana de las instrucciones y medidas que determine Protección Civil.

En el caso de los planteles donde se tenían contempladas evaluaciones, estas serán reprogramadas de acuerdo a la planificación que realice cada plantel, dijo.

Cuarón Galindo indicó que en dado caso de persistir algún cierre de tramos carreteros que impida el paso de estudiantes o docentes, se les registrará "falta justificada".

La Secretaría de Educación y Deporte reitera su total disposición de salvaguardar la integridad de los estudiantes, profesores y toda la estructura que conforma el sector.

Por esa razón, anotó, se mantendrá en estrecha coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil, para tomar las decisiones adecuadas.

Asimismo, ante las bajas temperaturas, la nevada de la noche del jueves y la madrugada de este viernes, el servicio de Ruta Troncal de Transporte estará limitado a la circulación de 11 unidades, informaron autoridades estatales.

La Dirección de Transporte de gobierno del estado indicó que la reducción de unidades en servicio se debe a que carecen de neumáticos adecuados para circular sobre superficies congeladas, lo cual representa un elevado riesgo para los pasajeros.

Agregó que en la medida en que mejoren las condiciones del clima, se irá incrementando el número de camiones en circulación, hasta normalizar el servicio.

OA