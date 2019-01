Sólo en caso de emergencia viajaré en helicóptero o avión: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sólo en casos de una emergencia, de una supervisión en Pemex o la Secretaría de Marina, viajara en helicópteros o aviones para su traslado.

"No voy a usar aviones y helicópteros para mi traslado, sólo en el caso de una emergencia, de algo que tenga que ver con una supervisión en Pemex, en la Secretaría de Marina. Yo espero no hacerlo", dijo en conferencia de presa en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que tardó cuatro horas y 30 minutos en trasladarse vía terrestre de Aguascalientes al municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde explotó una toma de clandestina de gasolina.

"¿Cuánto hubiese hecho en un helicóptero de noche? Si es que se podía volar así, o en un avión, dos horas, porque hay que ir a donde se tome y luego donde baje uno, lo mismo. Además, me siento seguro".

Aseguró que él no avisó a nadie para no traer la comitiva y luego hacer un mitin en vez de ir a trabajar que, dicho sea de paso, -agregó- ya estaba el secretario de la Defensa, general Cresencio Sandoval, el secretario de Marina, almirante Rafael Ojea, el director de Pemex, Octavio Romero, y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

El titular del Ejecutivo justificó que al viajar por carretera tiene sus ventanas porque en todo el camino observa si están abiertas las gasolineras, cuánto están cobrando por la gasolina y cuál es el estado de los caminos.

"Si me vengo en un helicóptero o en avión, ¿cuándo me doy cuenta de eso?, ¿cuándo me doy cuenta de cómo están los caminos, las carreteras?", dijo al tiempo que criticó a sus antecesores:

"Así vivían los otros, con todo respeto, en las alturas, arriba. Nada más conocían los helipuertos, los aeropuertos y los lugares donde llegaban y siempre rodeados con vallas, nadie podía acercase, no tenían ninguna comunicación, sólo lo que les informaban sus funcionarios".

GC