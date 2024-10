El día de hoy un sismo de 5.2 grados de magnitud sacudió a la comunidad de San Marcos, Guerrero al rededor de las 16:17 horas del centro de México; así lo dio a conocer el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con la información preliminar que se tiene hasta el momento, el sismo habría tenido como epicentro a 59 km al suroeste de la referida ciudad de San Marcos, Guerrero, y tuvo una profundidad de 14.3 km.

Según varios usuarios e internautas, el sismo catalogado en escala media este también fue percibido en varias entidades de la república; entre ellos la Ciudad de México (CDMX).

Se reportó un sismo de 5.2 grados de magnitud. X -TWITTER-/ SismologicoMX

Hacen llamado a atender fuentes oficiales

Pese a que en México la actividad sísmica es muy recurrente, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha hecho un importante llamado a la población ha no caer en información masiva que puede circular en redes sociales, pues muchas veces sólo son alarmistas, por lo que recomienda a solamente informarse a través de las fuentes oficiales como lo pueden hacer las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Entre las recomendaciones generales tras un sismo se encuentra el revisar y verificar que tu casa no haya sufrido de daños estructurales. Asimismo, se aconseja usar tu celular solo para modo emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del temblor o sismo, por lo que es importante mantenerse alerta.

De la misma manera, puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: alista un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara un kit de primeros auxilios; procura incluirlo en tu mochila de set de emergencia.

Durante un sismo, procura también conservar la calma y mantente en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer. Si te encuentras al interior de un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

