"Sirvo a mi patria, no a ningún patriarca", dice Sánchez Cordero a diputados

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernacion, aseguró que sus capacidades están "al servicio de mi patria, no de ningún patriarca", luego de que fuera blanco de críticas por las acciones que ha realizado desde la Secretaría de Gobernación en el actual sexenio.

"No busco el reconocimiento ni nunca lo he buscado, estoy poniendo mis capacidades al servicio de mi patria, no de ningún patriarca"

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados por el Segundo Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la ministra en retiro aseguró que es una mujer de ideales y de luchas.

"No busco el reconocimiento ni nunca lo he buscado, estoy poniendo mis capacidades al servicio de mi patria, no de ningún patriarca, al servicio del pueblo, en eso me reconozco, no ahora, siempre, en los ideales de la justicia social que el Presidente (AMLO) promueve", dijo la secretaria de Gobernación.

Estoy al servicio del pueblo, en eso me reconozco, no ahora, siempre, en los ideales de la justicia social que promueve el presidente @lopezobrador_. @M_OlgaSCordero. #SegundoInforme pic.twitter.com/vStChOYOTA — Gobernación (@SEGOB_mx) October 15, 2020

Minutos antes, Adriana Dávila, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), criticó a la responsable de la política interior supuestamente por estar sometida al Presidente López Obrador, dejando de lado toda su trayectoria judicial.

Ante estos cuestionamientos Sánchez Cordero indicó: "Quisiera yo decirles a quienes no me han reconocido, que soy una mujer de ideales, de luchas, de sumar, no de restar, de unir, si usted, diputada Adriana Dávila, no se siente unida a estos ideales, me extraña, la lucha y los ideales son los mismos a pesar de ser generaciones distintas (...) soy su amiga si usted lo acepta y le ofrezco esa amistad porque somos un México".

Durante esta tarde diputados y diputadas han tenido la oportunidad de cruzar ideas con Sánchez Cordero respecto a temas como la pandemia de coronavirus, la eliminación de 109 fideicomisos, la relación con los gobiernos estatales, violaciones a derechos humanos, libertad de expresión, entre otros temas.

JM