Esta mañana del martes 3 de diciembre se reportó una fuerte explosión en Culiacán, Sinaloa, por lo que comenzaron a surgir versiones de que se trató de un coche bomba. Pero ¿Fue verdad? Al respecto, Omar García Harfuch se pronunció este día en la Conferencia del Pueblo.

"(Violencia en Sinaloa) se va a resolver, no es de la noche a la mañana", aseguró Omar García Harfuch , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al señalar que es un trabajo constante que tienen que ejercer las fuerzas del Gabinete de Seguridad.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Harfuch destacó que hay un despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán, y de la Secretaría de Marina en Mazatlán, y que en las últimas semanas ha habido detenciones de generadores de violencia.

"Se están reforzando las carreteras, por supuesto Culiacán-Mazatlán, para garantizar el tránsito seguro de las personas. Vamos a continuar con el incremento del estado de fuerza, pero también con tareas muy específicas para detener a estos generadores de violencia", dijo.

Destacó que se ha logrado contener la violencia porque en un principio eran al interior de Culiacán y ahora son en zonas alejadas del centro de Sinaloa .

"Sin embargo, lo que hemos tenido son delitos como robo de vehículo dentro de la ciudad, que ya también estamos trabajando para trabajar en este delito. Robo de vehículo, robo de negocio, principalmente son las alertas y son las denuncias que hemos recibido por parte de la ciudadanía de Culiacán", dijo.

¿Qué paso hoy en Culiacán?

Respecto a las explosiones registradas este día en Sinaloa, el secretario de Seguridad descartó que se hayan tratado de "coches bomba" si no que se trató de una explosión de un dron donde no se registraron lesionados .

"No ha sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron, si hay un vehículo incendiado no hay heridos , no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras, no se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba" , informó.

