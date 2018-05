Si AMLO gana, yo seré su vigilante: "El Bronco"

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", aseguró que si Andrés Manuel López Obrador gana los comicios del 1 de julio, lo reconocerá, pero advirtió que se convertirá en su "vigilante" para que no regale los recursos de los mexicanos.

"Si yo soy derrotado, y lo diré, porque no tuve la capacidad de convencer a los mexicanos y regresaré a Nuevo León a gobernar mi estado, y apoyaremos al presidente que tenga México, el que sea", mencionó.

"Yo estaré vigilante, sí Andrés Manuel gana, que no tire el dinero de los que trabajan, porque él no trabaja nunca ha tenido una empresa no sabe lo que es eso y estaré yo vigilante".

A la entrada del mercado Garmendia, Rodríguez Calderón explicó que para concretar sus propuestas de mochar las manos a políticos corruptos y pena de muerte para narcotraficantes, violadores y secuestradores, es necesario crear un Tribunal de Justicia Ciudadano.

Dicho Tribuna -dijo- será independiente del Poder Judicial, donde haya jueces especializados en sancionar lo delitos que ha propuesta que deben ser castigados de forma más severas.

"El Bronco" aseguró que según sus proyecciones matemáticas, basadas en Facebook, se encuentra en empate técnico con el aspirante de la coalición Todos por México, José Antonio Meade.

Comentó que en su visita por Culiacán se encontró con el ex gobernador Mario López Valdés (Malova), con quien desayunó en un hotel de esta capital, y conversó pues lo conoce desde que es gobernador de Nuevo León.

NM