Luego de una larga jornada electoral, México se relaja y espera con paciencia los resultados oficiales de las elecciones, sin embargo en cuanto al cargo de la presidencia, según los resultados preliminares, Claudia Sheinbaum, quien es candidata por Morena se perfila como la ganadora indiscutible derrotando a Xóchitl Gálvez y Máynez.

Según las declaraciones oficiales de la Consejera Presidente del INE, Guadalupe Taddei Zavala, Sheinbaum es la virtual ganadora de la elección presidencial de 2024, pues las estadísticas cerraron a su favor con más del 58% del conteo rápido. Mientras que Xóchitl Gálvez registró 28.6% y Jorge Álvarez Máynez 10.8%.

Esta última confirmado por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien dio a conocer los resultados del conteo rápido para la presidencia del país con base en datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP.

¿Cuándo rendirá protesta la primera presidenta de México?

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador concluirá el próximo lunes 30 de septiembre, día en que el actual presidente se despide y deja el campo libre para que el 1 de octubre de 2024 Claudia Sheinbaum rinda protesta en el nuevo Congreso de la Unión.

Esto puede confundir a la población debido a que históricamente el cambio de mandato sucede el 1 de diciembre, sin embargo debido a la reforma constitucional que se aprobó en el gobierno del ahora expresidente Enrique Peña Nieto, la ceremonia de toma de protesta se hará cada 1 de octubre.

La razón de este cambio de fec ha es que el periodo de transición fuera menor entre la jornada electoral y la toma de protesta, además de que el cambio ayudaría a que el nuevo mandatario pueda presentar con tiempo su propuesta de presupuesto para el año siguiente; acción que AMLO tomó por el lado amable, asegurando que su jubilación se adelantaría dos meses:

“Yo termino mi mandato, que por cierto, la gente no sabe que voy a tener dos meses menos que los otros presidentes, porque no voy a terminar a finales de noviembre, voy a terminar a finales de septiembre, o sea, son dos meses menos que los otros presidentes, pero si así lo decide la naturaleza, el Creador, el pueblo, es hasta ese día nada más y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política”, dijo AMLO justo a la mitad de su sexenio.

La ley dicta que el 1ro. de octubre, día de cambio de gobierno, será de descanso obligatorio puesto que es un día importante que marcará la reconfiguración simbólica del cambio de gobierno federal. Claudia Sheinbaum Pardo gobernará México del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030, año en que se celebren las próximas elecciones presidenciales.

