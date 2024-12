Claudia Sheinbaum Pardo descartó que en su gira de trabajo de este fin de semana por el sureste mexicano se encuentre con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy vamos a la asamblea del IMSS y luego vamos a Chichén Itzá (Yucatán). Mañana vamos a inaugurar el tramo del Tren Maya de Escárcega a Chetumal y el domingo a la celebración de un año del Tren Maya", contó.

-¿Visitará al expresidente López Obrador?, se le preguntó en la conferencia.

"No, ¿cómo creen? No, no, no. Él está contento ahí en su rancho, en su casa, ranchito, en su casa. No, no hay que molestarlo, ¿Cómo creen?".

Al concluir su sexenio el expresidente López Obrador regresó a Palenque, Chiapas, en su quinta conocida como La Chingada, donde trabaja en una investigación sobre los pueblos originarios de México.

FS