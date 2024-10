Sheinbaum no está de acuerdo con que la violencia afecta economía de México

Este lunes 28 de octubre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que la violencia vaya a afectar la economía del país, tal como lo advirtió hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la vez que defendió su estrategia de "pacificación" en el país en medio de crisis de inseguridad en varias regiones.

"No estoy de acuerdo (en que la violencia afecte la economía)" , dijo Sheinbaum en "La Mañanera del Pueblo" de este día. "Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados, como lo he planteado, no es de un día a otro".

La Presidenta se refirió así a las declaraciones de Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, quien en una conferencia para presentar las expectativas económicas para América Latina y el Caribe, advirtió que si toda la región enfrenta la violencia el Producto Interno Bruto (PIB) puede crecer medio punto porcentual en unos 10 años.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó la semana pasada de que la economía de México se ha ralentizado, al pronosticar ahora un crecimiento del 1.5% para 2024, siete décimas por debajo del 2.2% que calculaba en sus previsiones del mes de julio pasado, y de 1.3%, tres décimas menos, para 2025.

Sheinbaum aseguró que durante el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) hubo una disminución del número de homicidios y que su gobierno se ha comprometido en que poco a poco van a ir disminuyendo estos delitos.

"Hay una estrategia y vamos a ir pacificando poco a poco al país en las zonas en donde todavía hay problemas de inseguridad y de violencia, en particular en Sinaloa, es un caso especial por lo que ya conocemos", expuso.

Sheinbaum advirtió que en ocasiones solo se dan a conocer los homicidios sin considerar las detenciones o el decomiso de droga.

Afirmó que su gobierno tiene una estrategia que va a dar resultado con la atención a las causas y disminuir la impunidad como principales ejes y enfatizó en la solidez de la economía del país.

"Vamos a seguir trabajando y la economía de México está sólida, hay siempre, y en particular ahora estas situaciones de nuestro peso vinculadas también a lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, pero la economía nacional está sólida", señaló.

