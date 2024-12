Sheinbaum destaca megaclase del "Canelo" como estrategia para incidir en la inseguridad

Este martes se llevó a cabo la 50 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a la cual asistieron gobernadoras y gobernadores de todo México para acordar un trabajo conjunto en materia de seguridad que permita, en conjunto, trabajar en minimizar la incidencia delictiva en el País.

En esta sesión, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó las acciones que se tienen previstas en su administración para incidir en evitar que las y los menores y jóvenes sean cooptados por el crimen organizado, acercándolos al deporte y la cultura, estrategia dentro de la cual se tiene prevista la “mega clase de boxeo” que impartirá el jalisciense Saúl “El Canelo” Álvarez el próximo año en el Zócalo de la Ciudad de México en el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, siendo la primera de las convocatorias de 2025 en este sentido.

“Nos hemos planteado el reto, como lo presentamos el otro día en la conferencia de la Mañanera del Pueblo con el 'Canelo', de que el 6 de abril hagamos la clase de box más grande del mundo en toda la República. ¿Cómo lo vamos a lograr? Trabajando con los jóvenes desde ahora, desde el 1º de enero hasta el 6 de abril, para que participen en todas las plazas, en todos los municipios, en una actividad comunitaria que permita darles una orientación y mantener esta actividad. Si no es deporte, es cultura y si no, son otras actividades”, refirió la presidenta en la sesión del Consejo. “Pero la idea es poderles presentar con mayor detalle a través de la Secretaría de Gobernación esta actividad que en algunos lugares tiene que desarrollarse de una manera, en otros de otra, pero que podamos trabajar juntos y juntas para atender ciertos territorios de nuestro país que requieren necesariamente de nuestra presencia”, afirmó Sheinbaum Pardo.

También resaltó la actividad prevista con el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, quien, según Sheinbaum, es cantante de banda en la cual se ha apostado por un “Festival de Banda”, dentro del cual se prevé un concurso de bandas de corridos, que en lugar de mencionar al crimen organizado y hacer apología de la violencia, enaltezca la cultura mexicana desde otras perspectivas.

“Él, que es cantante de banda, nos va a ayudar a encabezar este festival, entre otras acciones de construcción de la paz en nuestro País. En vez de que las bandas se dediquen a andar cantando otras cosas, convocarlos nosotros a cantar y hacer de la paz el contenido de las canciones. Les comento de distintas acciones que han salido y que nos tienen que llevar esta atención conjunta de las causas y que podamos ir construyendo paz en cada territorio de nuestro País”, manifestó la presidenta.

Ambas actividades, señaló, formarán parte del eje de “Atención a las Causas”, uno de los cuatros propuestos por su gobierno para incidir en minimizar la inseguridad en el País y apostar por la paz del mismo. Los otros cuatro, recordó, son: el fortalecimiento de las Fuerzas Policiales, inteligencia e investigación y la coordinación interinstitucional, para lo cual fueron convocadas las y los gobernadores a esta sesión del Consejo, entre quienes se encontró el ejecutivo del Estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

“Juntos vamos a salir adelante, juntos y juntas no hay nada que nos vaya a detener, vamos a dar todavía más resultados en seguridad, estoy seguro de ello porque hay una enorme coordinación con todos los gobernadores y gobernadoras y con el gabinete de seguridad. Sin politiquería, no hay politiquería que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso. Y para eso están todas las fuerzas federales, para apoyarles”, destacó Sheinbaum Pardo.

En su mensaje, hizo un llamado a que en todo el País las y los gobernadores presidan sus Gabinetes de Seguridad, para atender los cuatro ejes de la Estrategia Nacional, además de que les invitó a tener una estrecha relación con las y los Fiscales de cada uno de sus estados.

“La mayoría de las Fiscalías son autónomas, pero ustedes también tienen comunicación son sus Fiscales estatales y esta es una parte importante que tenemos que desarrollar conjuntamente para poder disminuir la impunidad, que finalmente es una tarea de los tres Poderes, del Ejecutivo, de la Fiscalía con su autonomía; del Legislativo también y también del Poder Judicial que no puede hacerse a un lado de este proceso; y aquí no hay división política, no hay politiquería que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso”, indicó la presidenta.

Resaltan la reducción de la incidencia delictiva

En su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que del 1 de octubre a 1 diciembre se ha logrado en coordinación con la Secretaría de la Defensa y la Marina, la detención de más de cinco mil personas por delitos de alto impacto; se han asegurado 58 toneladas de drogas; 415 mil pastillas de fentanilo y dos mil 471 armas de fuego, así como el aseguramiento histórico de más de una tonelada de fentanilo. También se han desmantelado 43 laboratorios clandestinos.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marcela Figueroa Franco, destacó que entre 2019 y 2024 se ha registrado una reducción de 17.4 por ciento en el promedio diario de homicidios, delito en el cual Jalisco se ha mantenido dentro de las siete entidades que concentran el mayor número de víctimas, junto con Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Guerrero y Nuevo León.

“Mientras en 2018 el promedio diario era de 969 de delitos de alto impacto al día, en los 11 meses de 2024 este promedio es de 604.8 delitos al día”, añadió la secretaria.

En los cambios porcentuales en los delitos de alto impacto, comparando 2019 con 2024, refirió que el delito de homicidio doloso reportó una reducción de menos 13.1%; el feminicidio menos 14.2%; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, menos 18%; el secuestro extorsivo menos 69.8%.

La extorsión, añadió, tuvo un incremento de 15.6%; todos los robos con violencia con disminución de menos 40.1%; el robo a casa habitación con violencia, menos 44.9%; el robo de vehículo con violencia menos 32.5%; el robo a transportista con violencia menos 33.5%; el robo a transeúnte con violencia menos 33.7%; el robo a negocio con violencia menos 49.5% y otros robos con violencia, menos 45.6%.

En la sesión también estuvo presente el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

YC