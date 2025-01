La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó este lunes 27 de enero que se siguen presentando denuncias penales por los juicios masivos comenzados en el año 2012 a 373 mil derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para encontrar a las y los responsables de los fraudes cometidos contra las y los trabajadores.

"En la mayoría de los casos es para quien resulte responsable, dado que en algunos casos se presume el nombre de alguna persona que estuvo involucrada, pero queremos que la Fiscalía General de la República (FGR) haga la investigación, se siguen presentando denuncias penales, en algunos casos hay nombres que se le dan a la fiscalía y en otros que revisen integralmente quienes son los responsables frente a estos fraudes para las y los trabajadores afiliados al Infonavit", puntualizó la Mandataria en "La Mañanera del Pueblo" en Palacio Nacional.

Al respecto, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que de los 373 mil derechohabientes afectados en estos juicios masivos, 302 mil, que representan el 80% de los casos, fueron demandados en otros estados, mientras que solo 71 mil fueron demandados en la entidad de residencia.

Destacó que con esta estrategia, los despachos responsables de los juicios masivos, además de demandar a las y los trabajadores en otro estado que no correspondían a su residencia, cometieron irregularidades como: no notificar a los acreditados e incluir a acreditados que no tienen problemas de pago.

Ante ello, en el Salón de Tesorería, destacó que, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha dado instrucciones para resarcir el daño a los derechohabientes afectados y continuar con las denuncias penales a despachos, notarios y funcionarios de los Poderes Judiciales Locales que participaron en los juicios masivos.

OF