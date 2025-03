'Juárez hubiera soñado la elección por voto popular del Poder Judicial', dice Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que Benito Juárez "hubiera soñado" la elección por voto popular del Poder Judicial, como la que se llevará a cabo el próximo 1 de junio. Al encabezar la ceremonia por el 219 aniversario del natalicio de Benito Juárez, la jefa del Ejecutivo federal manifestó que el pueblo mexicano desea que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya "muchos Benito Juárez".

"Ahora estamos frente a una gran transformación que se llevará a cabo el 1 de junio en nuestro país. Juárez hubiera soñado la elección por voto popular del Poder Judicial", destacó. "El 1 de junio el pueblo de México elige jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo he dicho en otros foros que queremos para la Corte queremos muchos Benito Juárez en la Suprema corte de Justicia de la Nación".

Acompañada por el gobernador Salomón Jara, y por integrantes de su gabinete, la Mandataria federal manifestó que el pueblo mexicano quiere la representación indígena y la justicia en el Máximo Tribunal. "No somos colonia de nadie", manifestó.

"No somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie, que somos una nación independiente, y que hoy más que nunca resuenan las grandes palabras de Juárez: 'entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz'", expresó la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su visita a Guelatao, Oaxaca, para participar en la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, la mandataria aseguró que hoy el pueblo de México está más empoderado que nunca, y que su esencia es juarista. "Y la Cuarta Transformación, donde el primer presidente de la república de la Cuarta Transformación, y ahora que seguimos el legado de Juárez, el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de los grandes héroes y heroínas de nuestra patria, nuestro compromiso siempre será con el pueblo todo, sin el pueblo nada", agregó.

Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo a Oaxaca para participar en la conmemoración del 219 aniversario del natalicio de Benito Juárez en la explanada municipal de Guelatao de Juárez, población ubicada en la Sierra Norte del estado. Más tarde inaugurará el Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño IMSS-Bienestar en el municipio de San Bartolo Coyotepec, población de la región Valles Centrales y que conforma la zona metropolitana de la capital del estado.

En su discurso, la presidenta destacó las palabras soberanía, independencia y libertad como parte del legado de Juárez, y aseguró que si éste no hubiera separado a la Iglesia del Estado, no hubiera podido construir democracia. "Juárez no solamente fue parte de lo que conocemos como la Constitución de 1857, sino cuando viene la Guerra de Reforma con los conservadores, Juárez se va a Veracruz, y en vez de echarse para atrás, de decir hay guerra, decide emitir las leyes de Reforma", dijo.

EM