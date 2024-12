El diario estadounidense The New York Times difundió este domingo, un reportaje en el que aborda el reclutamiento de estudiantes de química por parte del Cártel de Sinaloa, para la producción de fentanilo.

Ante ello, en la conferencia matutina de este lunes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo que desconoce de este reclutamiento que han hecho a los jóvenes, aún así mencionó que harán todas las investigaciones respecto al reportaje titulado “Mexican Cartels Lure Chemistry Students to Make Fentanyl”.

"Hay una serie muy conocida, que recibió muchos premios allá, de un profesor de química en Estados Unidos, que hace apología de esto. Yo vi algunos capítulos, no la vi completa, la verdad, tengo que decirlo. Pero a lo mejor de ahí lo sacaron, ¿no? Porque no tenemos información, y en todo caso, a las y los estudiantes de química, pues que no se metan a eso", comentó.

Sheinbaum señaló que la crisis del fentanilo y de opioides, en Estados Unidos, es producto de las farmacéuticas, ya que hay documentos de cómo algunos medicamentos para el dolor y que por ello van a renovar toda la campaña contra la adicción a las drogas y en particular al fentanilo.

"(...) afortunadamente en México todavía no tenemos un problema de adicción a los opioides que lleva a muertes por sobredosis. Este es un problema que tiene Estados Unidos y que tiene Canadá, que fue parte de la llamada que tuvimos con el presidente Donal Trump", dijo,

En ese sentido, Sheinbaum hizo un llamado a las y a los jóvenes que no se acerquen a esa droga, pues es símbolo de muerte.

"A las familias, que estemos muy cerca de nuestros hijos, de nuestras hijas, para evitar que se acerquen a cualquier droga, pero en particular a estas drogas químicas. Entonces ahí empieza realmente el consumo de estos opioides que ha terminado por 100 mil muertes anuales en Estados Unidos", declaró Sheinbaum.

