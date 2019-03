Senado avala prohibir el matrimonio infantil

De manera unánime, el Senado de la República avaló la prohibición del matrimonio infantil con 118 votos.

En México casi 7 millones de niñas se casan antes de los 18 años, las niñas que se casan no permanecen en la escuela, se embarazan prematuramente y sufren violencia, señaló la senadora panista Josefina Vázquez Mota, al presentar el dictamen.

La también presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dijo que en México al año se dan más de un millón de casos de matrimonio infantil, por ello, ocupa el octavo lugar en el mundo con el mayor número de matrimonios infantil, debajo de la India, Brasil, Pakistán e Indonesia, los "casos son dolorosos", pues tan solo el 70% de los menores sufren violencia sexual y 16% económico.

Hoy es un día histórico y me llena de felicidad compartirlo. En el @senadomexicano aprobamos el dictamen para prohibir el #MatrimonioInfantil. Desde hace décadas no se modificaba la edad para contraer matrimonio en el Código Civil Federal, a pesar de la lucha de la sociedad civil pic.twitter.com/9D9vL0rOap — JosefinaVázquezMota (@JosefinaVM) 21 de marzo de 2019

Vázquez Mota añadió que la reforma se da después de 80 años, y modifica 44 artículos del Código civil federal, "queremos hacer un llamado urgente para que este tema delicado sea atendido por el Estado mexicano".

"Queremos novias no menores manipulados, novias no niñas en redes de trata de personas, está en nuestras manos hacer que sea un día histórico, unamos nuestras voces sin partidismos, los niños, las niñas, y adolescentes no tienen partido", expresó.

La senadora Ana Lilia Rivera, de Morena, externó que la sociedad no debe ver nunca como normal que los niños se casen, "es vergonzoso que se siguen recibiendo recomendaciones sobre el matrimonio infantil", pues si bien en zonas marginadas se les obliga a casar por cuestiones económicas, "esto no puede seguir pasando", ni por usos de costumbres.

El dictamen que fue enviado a la Cámara de Diputados, establece que los menores, tampoco podrán contraer nupcias con sus tutores ni descendientes de éste, hasta que concluya el periodo de tutela.

LS