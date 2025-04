Semana Santa 2025: Estos son los ERRORES que debes evitar en carretera

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tras el fin de la pandemia COVID-19, la tasa de accidentes viales en México ha ido en aumento. Tan solo durante 2023, se registraron 377 mil 231 accidentes en todo el territorio, de los cuales 4 mil 803 resultaron ser mortales.

De cara a estas cifras, es importante preguntarse los motivos, además de considerar las precauciones necesarias para evitar percances automovilísticos. Aunque, afortunadamente, no hay una tendencia que indique una alza en los accidentes viales durante los periodos de Semana Santa y Pascua, siempre es importante extremar medidas al conducir en carretera.

Lo que enlistaremos abajo es una serie de errores comunes que a menudo los automovilistas dejan pasar por alto, y que pueden cobrar la peor de las facturas: perder la vida.

Errores al conducir en carretera

Olvidar el mantenimiento

Siempre antes de salir, revisa los niveles de fluidos, el estado de las llantas, la carga de la batería, luces., dirección y frenos. Además, el mantenimiento debe realizarse siempre con días de antelación, nunca el mismo día de la salida.

No respetar la distancia

Pedro es un conductor temerario a quien le gusta manejar en carretera a 100 km/h, sin embargo, pocas veces mantiene una distancia segura del otro vehículo (la cual es de más 45 metros). Sin embargo, ese día, Pedro tiene que frenar bruscamente porque a menos de siete metros de distancia un auto obstruye el carril, la coalición parece casi inminente.

El meollo de este problema, no solo es que Pedro pueda frenar, sino que desde el principio, debió mantener una distancia segura, rigurosa y obligatoria. Las leyes de la física, no son condescendientes con los “hubiera”. Si manejas a 90 km/h siempre, pero siempre, mantén una distancia segura de 45 metros

No respetar los límites de velocidad

No hace falta indagar porque la solución es muy clara: respetar los límites de acuerdo con cada Estado, los cuales varían según el tipo de auto y vía.

No tener reserva de gasolina

Si quieres evitar fallas mecánicas, conduce con un nivel de gasolina arriba de 1/4 en el tanque. Asimismo, considera que la fricción de las llantas sobre el asfalto, tienden a elevar las temperaturas y vaporizar la gasolina.

Conducir con extremo cansancio

Miranda manejará por la noche a Barra de Navidad, su pareja insiste en que mejor salgan al amanecer, pues Miranda tuvo guardia nocturna de doce horas y se encuentra cansada. Además, su pareja no sabe conducir estándar. Miranda insiste en que salgan esa misma noche para alcanzar lugar en el hostal, se toma dos tazas de café y asegura que todo estará bien. No caerá dormida, no pasará nada malo, porque así será, ¿verdad?

No obstante, volvamos a la práctica, no a los escenarios ficticios donde exageramos los hechos. Está clarísimo que manejar cansado, no es una idea ni sensata, ni buena. Lo ideal es haber dormido de 7 a 8 horas y, preferentemente, evitar conducir de noche.

Por supuesto, no vivimos en un mundo sólido, no podemos creer que todo esto se llevará al pie de la letra, solo nos queda solicitarte precaución al manejar y desearte un buen viaje en estas vacaciones.

AO