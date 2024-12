Hora de comenzar a prever las vacaciones 2025, y que mejor que conociendo exactamente cuáles son los periodos de descanso que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene como oficiales en calendario del ciclo 2024-2025. Uno de ellos, siendo de los más esperados por los mexicanos es definitivamente el de las vacaciones de Semana Santa.

Por esta razón, el día de hoy en EL INFORMADOR te compartimos cuáles son las fechas que abarca ese periodo vacacional para que puedas prever y organizar tus días de descanso.

¿Qué días serán las vacaciones de Semana Santa 2025?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) , las fechas de la Semana Santa consideradas como festivas en 2025, se extenderán por dos semanas.

De esta manera, las vacaciones de Semana Santa serán en estas fechas en las escuelas públicas e incorporadas de la SEP para los estudiantes de educación básica y media superior (preescolar, primaria, secundaria y bachillerato) serán del lunes 14 al viernes 25 de abril de 2025. Con esto, el último día de clases antes del periodo vacacional será el viernes 11, y volverán a clases el lunes 28 del mismo mes.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, estarán de vuelta a las aulas de clases pocos días antes del 30 de abril, fecha en la que se celebra el Día del Niño, en el que se realizan actividades como convivios y, después, el jueves 01 de mayo, se celebrará el Día del Trabajo , en el que no habrán clases.

Días específicos de la Semana Santa a tener en cuenta

Domingo de Ramos: 13 de abril.

13 de abril. Jueves Santo : 17 de abril.

: 17 de abril. Viernes Santo : 18 de abril.

: 18 de abril. Sábado de Gloria : 19 de abril.

: 19 de abril. Domingo de Resurrección: 20 de abril.

¿La Semana Santa entra en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como feriada?

La respuesta es No. La Semana Santa no es considerada por la LFT como días feriados oficiales, por lo que las personas que trabajen durante esos días estarán recibiendo el salario normal. No obstante, existen algunas empresas que sí otorgan estos días a su trabajadores.

