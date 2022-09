Ante la votación e el Senado de la reforma que amplía la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, el legislador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que votar a favor de la propuesta sería "apoyar un plan de seguridad fallido y seguirle cargando la mano a las fuerzas armadas de este país".

"Con qué elementos quieren que discutamos una ampliación del plazo, cuando ni siquiera han dado la cara y han reconocido lo que tácitamente reconoce la apertura de esta discusión. Que el modelo de seguridad que la mayoría y que el Gobierno federal impulsó y ha impulsado durante los últimos años, ha fracasado rotundamente".

Comentó que el Gobierno federal a cargo "debería reconocer con absoluta honestidad política, intelectual y moral que no sabe, que no entiende y que no imagina, cómo salir del atolladero en el que hoy tienen a México".

Dijo que lo que hace falta a Morena es admitir que se necesita discutir una nueva estrategia de seguridad que haga frente a la impunidad y otros males para garantizar la paz en el país.

"Reconozcan que hay que hacer un trabajo monumental para corregir el camino, si ustedes lo hacen con humildad, con modestia, con honestidad, aquí vamos a estar, pero si no, si se empeñan en seguir con una estrategia de seguridad fallida, ocurrencia, tras ocurrencia, aquí se van a topar con quienes sí queremos a México".



El coordinador de la Bancada Naranja en el Senado, Clemente Castañeda, dijo desde la tribuna del Pleno de la Cámara de Senadores durante la discusión del dictamen que la encomienda más importante que tiene el Presidente López Obrador es defender a las y los mexicanos del crimen organizado, pero no ha podido hacerlo.

“Si el Presidente de la República, si el Gobierno federal, hoy siente que no puede que lo diga y que pida ayuda, porque hoy todas y todos vamos a actuar con absoluta responsabilidad. Aquí nadie quiere que a México le vaya mal, aquí nadie quiere que el crimen organizado siga ganando territorio. Lo que queremos son respuestas puntuales, lo que queremos es que comencemos, particularmente el Presidente de la República y el Gobierno federal, por reconocer que no han podido, que hay que corregir el camino inmediatamente, y que no confiesen un fracaso cuando todavía les falta año y medio, cuando menos, para enfrentar esta responsabilidad”, expresó.

El legislador dijo que el Gobierno de la República ha desperdiciado el tiempo porque en lo que va del sexenio se ha negado a fortalecer a las policías municipales y estatales incumpliendo lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la Constitución.