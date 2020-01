Se venderá el avión, “me canso ganso”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que será mediante una venta directa, una subasta o una rifa como el Gobierno logre deshacerse del avión presidencial, que sólo pudo ser comprado desde “mentes faraónicas” de antiguas administraciones.

Afirmó que aunque no guste a ciertos sectores de la política, se acabarán los lujos en el Gobierno. “Se va a acabar con la corrupción y se va a acabar con la impunidad y se acabará con los lujos. ¡Qué aviones, ni qué helicópteros para los funcionarios públicos! Todo eso se está terminando, les guste o no les guste ya no va a haber lujos en el Gobierno. Se va a vender el avión presidencial ¡me canso ganso!”, sostuvo y agradeció a mujeres y hombres que participaron en la construcción del camino y comentó que es un ejemplo para que otros aprendan “cómo deben de hacerse las cosas. Es un ‘Tengan para que aprendan’”.

Al inaugurar el camino de concreto hidráulico de la cabecera municipal de San Andrés Nuxiño, el Mandatario federal afirmó que en antiguos regímenes eran las dependencias las que manejaban los recursos y se olvidaba a la gente más necesitada.

“Había una dependencia que se llamaba ‘CAO’, o algo así, me acuerdo hace 10 años cuando visité este municipio. Esa dependencia era la que decidía si se hacía el camino, o no, y a quién le daba los contratos para hacer los caminos de mala calidad”, acusó el Jefe del Ejecutivo en un mensaje desde la localidad Mixteca. “Era un negocio, una transa, eso se está acabando, por eso hablamos de un cambio verdadero, una transformación”.

López Obrador anunció que este año el programa Sembrando Vida se aplicará en el Estado en 75 mil hectáreas, generando 30 mil empleos. “Nosotros lo que queremos es administrar los recursos con ustedes, que trabajemos juntos y con honestidad, que nadie se robe el dinero que es del pueblo”, afirmó el Presidente.

Defiende instituto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó las acciones del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, como promotor de subastas de bienes incautados al crimen. Criticó a los legisladores de la oposición que no querían votar porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, cambiara por el nombre del Instituto.