Luego de que la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud del gobierno federal detectaran el pasado 14 de marzo un caso de sarampión en la Ciudad de México, se vio la necesidad de comprender cómo prevenir esta enfermedad que es altamente contagiosa.

El caso fue detectado inicialmente en el consultorio de sanidad internacional de los servicios de salud pública de la Ciudad de México, y se trata de un niño de cuatro años que llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde Londres.

Por lo que tras ser identificado, se activó inmediatamente el protocolo de respuesta rápida con los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Sin embargo, este incidente plantea varias interrogantes sobre la efectividad de las medidas de prevención y la importancia de la vacunación para evitar la propagación de enfermedades infecciosas.

De acuerdo con Mayo Clinic, el sarampión es una infección viral infantil que, si bien solía ser común, ahora puede prevenirse mediante la vacunación. Aunque la vacunación ha reducido significativamente las tasas de mortalidad, el sarampión todavía presenta una amenaza, siendo responsable de más de 200 mil muertes anuales en todo el mundo, principalmente en niños.

El sarampión se transmite fácilmente de persona a persona. Una persona infectada puede transmitir el virus durante aproximadamente ocho días, comenzando cuatro días antes de que aparezca el sarpullido y continuando durante cuatro días más.

De acuerdo con el mismo sitio, el sarampión es una enfermedad causada por un virus que se encuentra en la nariz y en la garganta de un niño o adulto infectado. "Cuando una persona con sarampión tose, estornuda o habla, las gotitas infectadas se dispersan en el aire, donde otras personas pueden inhalarlas. Las gotitas infectadas pueden permanecer en el aire durante aproximadamente una hora".

La vacunación es la mejor manera de prevenir el sarampión. En México, se recomienda que los niños reciban dos dosis de la vacuna: la primera a los doce meses de edad y la segunda a los 6 años o al ingresar a la escuela primaria.

Los adultos también deben asegurarse de estar vacunados, especialmente aquellos que no han recibido las dos dosis durante la infancia.

La vacuna contra el sarampión está disponible en clínicas del IMSS. Es importante tener en cuenta que no se debe administrar durante el primer trimestre del embarazo. Si has tenido sarampión durante la infancia o adolescencia, es posible que no necesites vacunarte nuevamente.

La vacunación es fundamental para protegerse a uno mismo y a la comunidad contra el sarampión. Mantener al día las vacunas es una medida preventiva clave para combatir esta enfermedad altamente contagiosa y potencialmente grave.

XP