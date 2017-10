Santiago Nieto se pronuncia por voto abierto en el Senado

El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, señaló que aunque corresponde a los senadores decidir sí es por un voto abierto o secreto como se debe objetar su destitución, él está a favor de que sea por voto abierto.

"Sería importante que fuera por voto abierto, sin embargo, esa es una decisión que le corresponde sólo al Senado de la República y como parte interesada seré prudente", dijo.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, aseguró que no violó ninguna ley y no se extralimitó en sus funciones como fiscal especial encargado de investigar los delitos electorales.

El ex fiscal aseguró que los argumentos para su destitución son "genéricos y vagos" y que cuando el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, le notificó sobre su cese, conversaron sobre las implicaciones jurídicas y no sobre temas políticos.

Insistió en que no mintió, ni violó "ningún código de ética y no vulneré ninguna disposición de carácter legal".

Antes por medio de su cuenta de Twitter, Nieto Castillo adelantó que acudiría a los medios de comunicación a dar un mensaje para que continúe el procedimiento constitucional sobre su remoción.

"En virtud de los acontecimientos recientes, he decidido acudir a los medios de comunicación para dar un mensaje en torno a la necesidad de que siga el procedimiento constitucional".

El mensaje a los medios de comunicación es entorno a la necesidad de continuar con el proceso de forma constitucional.

Sobre si existió presión del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para que se le declarara inocente de las acusaciones de corrupción, respondió que "no hay presión si no te dejas presionar".

Ante la pregunta sobre si es considerado como un "fiscal incómodo", dijo que "sería muy vanidoso" pensar que le resultaba incómodo al poder y que por eso haya sido separado de su cargo.

En entrevista con Luis Cárdenas, Santiago Nieto dijo que su posible restitución en la Fepade no se trata de quedarse con el cargo, sino "de cumplir con la Constitución".

Dijo que no hay que anteponer ningún interés personal por sobre el interés del país, incluido su caso en la Fepade. Nieto señaló que quiere acudir al Senado para exponer sus argumentos en contra de su remoción en la Fepade.