Santiago Nieto no hace nada sin consultar con el Presidente: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el trabajo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, luego de que el fiscal General de la República Alejandro Gertz señalara que hay "unidades" del gobierno federal que violan la presunción de inocencia.

"Santiago no hace nada sin consulta con el Presidente, no es echarle la culpa a él. Hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a estar informando sobre lavado de dinero, no me corresponde, lo tiene que hacer otro servidor público, siempre y cuando no se afecte el debido proceso, vamos a respetar la legalidad es cosas de ponerse de acuerdo", dijo.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el Mandatario reconoció que hubo una protesta del fiscal General en defensa de su autonomía y ejercicio de sus facultades, "y hay que respetar eso".

"Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación que haya comunicación para definir qué se puede informar y que no se puede, que es lo que afecta el llamado debido proceso, que si puede hacer la UIF en cuanto a información y que no puede hacerlo. Vamos a definir bien los ámbitos y esto se va a arreglar", señaló el presidente.

Señaló que, al mismo tiempo, es muy importante la Unidad de Inteligencia Financiera, por aquello de que quieres dar con el delincuente sigue la pista del dinero.

Ayer miércoles, ante embajadores y cónsules de México en el exterior, el fiscal Gertz Manero dijo que la dependencia a su cargo, como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia y el debido proceso, "porque hay unidades, no de la Fiscalía, sino del gobierno que no respetan esa presunción".

GC