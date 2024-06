El Gobierno federal negó ayer que haya fallecido un hombre por gripe aviar en el país, como afirmó el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusó de emitir un comunicado “bastante malo” en el que reportó la primera muerte humana del mundo por el virus AH5N2.

“Puedo señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa y sin que se haya dictaminado, y solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo”, declaró el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

En la conferencia matutina del Gobierno, el funcionario sostuvo que el hombre de 59 años, al que se refirió la OMS, murió el 24 de abril por complicaciones derivadas de la diabetes y una falla renal, pero no por el virus AH5N2.

El titular de la Secretaría de Salud (SSa) aseveró que ayer habría una reunión con el organismo internacional “para precisar” el comunicado que anunció el deceso del hombre “como el primer caso humano confirmado en un laboratorio de la infección del virus de influenza AH5N2 reportado a nivel global”.

“Esta es una nota que hay tomar con prudencia porque no es precisa”, comentó Alcocer.

El funcionario reconoció que “la causa” de muerte “no se ha precisado, pero básicamente son la falla renal y la falla respiratoria que tuvo en cuestión de horas”.

El secretario sostuvo que “hasta ahora no hay ninguna evidencia de transmisión de humano a humano”, y que el paciente “no tiene antecedentes de contacto familiar” ni de su entorno cercano que expliquen la infección.

También aseveró que la Dirección de Epidemiología ha evaluado “todos esos contactos”.

“Por lo tanto, y puntualizo, no existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados o estar preocupado por esto”, manifestó.

Horas antes, la OMS tuvo un seminario en Ginebra, donde especialistas pidieron una alerta ante posibles nuevos casos tras el de México, aunque subrayaron que el riesgo de contagio en humanos permanece bajo.

EFE

La OMS pide estar alerta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró ayer un seminario sobre gripe aviar donde los expertos pidieron estar alerta ante posibles nuevos casos después de confirmarse en México la primera muerte por la variante H5N2, aunque subrayaron que el riesgo de contagio en humanos por ahora se mantiene bajo.

“Las infecciones recientes en humanos indican que debemos fortalecer la vigilancia y hacer un seguimiento de la evolución de estos virus”, señaló en el seminario Ian Brown, presidente de la red de expertos sobre gripe que coordinan la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En lo que va del año se han notificado a la OMS 11 casos de gripe aviar, incluidos tres de H5N1 asociados a ganado vacuno en Estados Unidos que han aumentado la preocupación en las redes sanitarias por la creciente adaptación del virus a mamíferos y su posible mutación para poder transmitirse entre ellos, y no solo desde aves.

“El subtipo dominante por ahora es el H5N1, que ha tenido ‘éxito’ a la hora de mantener su propagación entre las aves, por ahora son su vehículo de transmisión ideal aunque ya hay ocasionales contagios a mamíferos”, recordó Brown.

Los contagios a ganado vacuno registrados en lo que va de año “nos dicen que no demos por segura la existencia de límites a los que este virus puede no llegar”, agregó.

Es un caso aislado, pero obliga a vigilar

La primera muerte por infección en un humano por la cepa H5N2 del virus de la gripe aviar, detectada en México, supone un “caso aislado” que no debe generar “una extrema preocupación” pero sí obliga a intensificar la vigilancia de las granjas para minimizar el contacto de animales infectados con personas, explicó el infectólogo Luis Buzón.

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves, causada por las cepas tipo A del virus de la gripe. Estas aves pueden contagiar a los humanos, aunque no es algo frecuente ya que hay menos de mil casos registrados a nivel mundial.

“Esto no hace más probable que el virus se transmita entre humanos. Es un caso aislado, mientras el ser humano no pueda transmitir a otros humanos no es problemático”, incidió el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Y esa transmisión entre humanos que ahora no existe, sería un paso fundamental “para la aparición de una nueva pandemia”, apuntó el doctor, algo que por el momento contienen los estrechos sistemas de vigilancia.

CT