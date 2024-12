SRE investiga presunta boda de exfuncionario en el Munal

A través de un comunicado se informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), inició una investigación, después de que el periodista Claudio Ochoa Huerta escribiera en EL UNIVERSAL "La (no) boda fifí en el MUNAL" , columna en la que reveló que el recinto cultural fue usado para festejar la boda de Martín Borrego Llorente, quien fuera jefe de oficina de la SRE con la excanciller Alicia Bárcena.

Te podría interesar: Gobierno mexicano refuerza protección a connacionales ante posible deportación masiva

El periodista refiere que el evento fue convocado el 4 de octubre como un "acto diplomático" por el 89 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania.

Indicó que asistieron 70 invitados, " casi todos diplomáticos y de la más entera confianza de la pareja, incluida Bárcena" .

"La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, en relación a las versiones que circulan en la opinión pública sobre funcionarios- o exfuncionarios- de esta dependencia que supuestamente hicieron uso indebido de espacios públicos, el Órgano Interno de Control de la Cancillería ha iniciado las investigaciones correspondientes", indicó la SRE.

Ante la publicación, Borrego Llorente publicó en sus redes sociales un mensaje respecto a lo que se le investiga.

"El evento realizado el 4 de octubre no fue una boda privada, fue un evento diplomático bajo los protocolos institucionales del MUNAL. No fue organizado por ningún ente público mexicano. ?Para la realización de dicho evento no se destinaron recursos públicos. Por el contrario, fue cubierto con recursos privados", escribió.

"Como es común en cualquier recepción diplomática, se encontraban presentes actores relevantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la comunidad diplomática , quienes nutren diariamente la relación entre ambos países", añadió.

"Si bien se trata de información privada, no omito destacar que mi matrimonio se efectuó un mes antes de dicho evento, por lo cual no fue extraño recibir felicitaciones y buenos deseos de los presentes durante esta recepción" , aseguró Borrego.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AF