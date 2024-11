La comunidad estudiantil y las familias mexicanas, se preguntan si a partir de la suspensión (llevada a cabo hoy, 22 de noviembre); este próximo viernes 29 también se suspenderán las actividades escolares.

Según el calendario escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el último viernes de cada mes está reservado para la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE) en las escuelas de educación básica.

Días de descanso

Lunes 18 de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

Conmemoración de la Viernes 22 de noviembre: Descarga administrativa para maestros, que es cuando registran calificaciones en la plataforma oficial.

Descarga administrativa para maestros, que es cuando registran calificaciones en la plataforma oficial. Viernes 29 de noviembre: Jornada destinada al Consejo Técnico Escolar.

Aunque el viernes 22 está destinado a la descarga administrativa, el día 29 se mantiene como la fecha del CTE, por lo que se confirma que ambas actividades no se sustituyen, sino que se complementan como parte de la organización del ciclo escolar. Así que no, los estudiantes no tendrán clase el 29 de noviembre.

El CTE es el espacio de planeación donde la plaza directiva y de docentes de cada institución, planifican y discuten estrategias para mejorar el aprendizaje y abordar problemáticas escolares.

Por su parte, durante el mes de diciembre y, acorde al calendario de la SEP, el periodo vacacional comenzará el jueves 19 de diciembre y concluirá el jueves 9 de enero de 2025, aunque las actividades podrían reanudarse antes si no hay talleres intensivos programados para el personal docente.

Estos días de descanso ofrecen una pausa tanto para estudiantes como para maestros, permitiéndoles disfrutar de los festejos navideños y prepararse para la segunda mitad del ciclo escolar.

