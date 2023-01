Yasmín Esquivel finalmente apareció luego de los señalamientos que ha recibido sobre el plagio de su tesis. Sus declaraciones suceden justo cuando Adán Augusto López, secretario de Gobernación, indicara en la "mañanera" de este lunes que la Secretaría de Educación Pública (SEP) rechaza la petición de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió la abogada, para resolver el caso de la jueza.

Fue el reportero Amílcar Salazar quien obtuvo un pronunciamiento de Yasmín Esquivel para un medio nacional, a su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el centro histórico de la Ciudad de México.

A bordo de una camioneta negra, la ministra Esquivel realizó su primera declaración sobre la polémica y aseguró que no existe razón para que se avergüence, en referencia a las acusaciones de plagio, y manifestó que su carrera es impecable:

"Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años, tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente".

Ante la pregunta sobre si pedirá licencia a su cargo como ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel declaró:

"No tengo nada de que avergonzarme, y trabajaré intensamente en este proceso de cambio que necesitamos, y de independencia en el Poder Judicial de la Federación".

Además, ante la determinación de la UNAM acerca de que copió la tesis, la ministra Esquivel agregó en su breve entrevista:

"Una resolución que no comparto evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y, por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen, ni de ningún acta. Rechazo absolutamente la determinación del comité de integridad de la FES Aragón".

Yasmín Esquivel: La SEP regresa "la bolita" a la UNAM

Aunque la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM admitió que se copió la tesis, encargó a la SEP del Gobierno federal la decisión final sobre retirarle su título universitario.

No obstante, Adán Augusto López contestó este lunes que la SEP únicamente podría cancelar el registro, pero tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, "cosa que no ha cumplimentado la UNAM".

Adán Augusto López consideró que el consejo universitario y el tribunal universitario de la UNAM deben decidir sobre el caso.

Yasmín Esquivel, la ministra que pudo ser presidenta de la Corte, pero el escándalo se lo impidió

La polémica no ha cesado, desde que el periodista Guillermo Sheridan revelara, en Latinus, que la tesis de Yasmín Esquivel Mossa en septiembre de 1987, titulada "Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A" era plagio de una tesis previa, la titulada "Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 Constitucional Apartado A", que en julio de 1986 defendió el Lic. Édgar Ulises Báez Gutiérrez en la Facultad de Derecho de la UNAM.

A partir de ese momento, el debate no paró y los señalamientos a la ministra Esquivel fueron determinantes para que no fuera elegida como nueva presidente de la Suprema Corte, cargo que finalmente obtuvo su compañera, la ministra Norma Lucía Piña.

Yasmín Esquivel fue nominada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, en medio de una controversia por ser esposa de un contratista cercano al Gobierno federal, fue acusada el pasado 21 de diciembre de plagiar su tesis, justo cuando contendía para presidir la SCJN.

Luego del escándalo, la UNAM determinó que Yasmín Esquivel "copió parte sustancial" de una tesis de 1986 para titularse como licenciada en Derecho al siguiente año.

En un boletín, la UNAM indicó que el director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón comunicó a la Rectoría el resultado del análisis realizado por el Comité de Integridad Académica y Científica de esa entidad, que confirmó el plagio.

El texto señaló que de la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria "carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún cuando el plagio de una tesis esté documentado".

