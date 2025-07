SAT: Así puedes verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas

Por la seguridad de los consumidores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recomienda verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de comprarlas , a través del marbete presente en sus envases.

El marbete es una etiqueta de control fiscal y sanitario que se adhiere o imprime en los contenedores de bebidas embriagantes , que responde a las disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Esta ley establece que toda persona física o moral que produzca, comercialice o importe licores está obligada a colocar marbetes en sus productos, con el fin de certificar su origen, legalidad y calidad.

Existen dos tipos de marbetes: físicos y electrónicos. Ambos se presentan en distintos colores según su origen: verde para productos nacionales y tinto para productos importados.

Estos marbetes solo se colocan en envases con capacidad no mayor a cinco litros y cuentan con medidas de seguridad similares a las de un billete, como impresión sensible al tacto, tintas no secantes, logotipos con cambio de color y un código QR electrónico.

Para verificar la información del producto, basta con escanear el código QR y confirmar que los datos promocionales coincidan con los registrados en el Portal del SAT.

Entre los datos más importantes a consultar se encuentran: la marca, tipo de bebida, graduación alcohólica, capacidad, país de origen, fecha de envasado y lote de producción.

Con este sistema, el SAT mantiene un control sobre los productos que ingresan o se comercializan legalmente en el país , asegurando el cumplimiento de las normas sanitarias y fiscales, además de garantizar el debido pago de impuestos que contribuyen al bienestar y desarrollo de México.

Comprueba la autenticidad de las bebidas alcohólicas a través del marbete adherido o impreso en los envases.



Antes de comprar, ¡verifica que sea legal! pic.twitter.com/xfF3N8g12U— SATMX (@SATMX) July 25, 2025

