La Procuraduría de Justicia de Hidalgo confirmó el robo de un bebé de dos días de nacida por la niñera, quien tenía un año de laborar como empleada doméstica de la familia afectada.

Se dio a conocer que por la mañana de ayer se recibió el reporte de la sustracción de la infante en la colonia Renacimiento de la ciudad de Pachuca Hidalgo. Según relató la persona identificada como C. C. V, de 23 años de edad, la niñera, que refirió llamarse Nely Janel Ramírez, ofreció a ella y a su familia un té al que presuntamente le puso alguna sustancia, pues todos perdieron la conciencia, y al despertar no localizaron ni a la mujer ni al bebé. También señaló que la niñera se llevó todos los teléfonos celulares.

Fotografía de la sospechosa. TWITTER/AAMBER_mx

Familiares fueron atendidos por servicios de emergencia

Se destacó que un vecino se percató de que la casa se encontraba abierta, por lo que se puso en contacto con la familia para averiguar lo sucedido. Una vez que se dieron cuenta de la situación, la madre del menor tuvo que ser atendida debido a una crisis nerviosa.

De igual manera, se informó que la mujer se hizo pasar por diferentes nombres y procedencias, ya que señaló ser de Chalco, Veracruz y Tulancingo, por lo que se desconoce la identidad de la presunta responsable, quien ya tenía un año de trabajar como empleada doméstica.

Ante estos hechos, la policía inició un operativo de búsqueda y la familia afectada realizó su denuncia.