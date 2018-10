Ricardo Anaya deshonró al PAN: Manuel Gómez Morín

El candidato a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Gómez Morín llamó "muchacho estúpido" a Ricardo Anaya y criticó la manera en que se ungió como candidato presidencial en la pasada elección federal.

"Cómo no íbamos a perder las elecciones del 1 de julio, si caímos tan bajo, una alianza contranatura, una alianza contra nuestra esencia, contra nuestros principios, por el simple propósito de querer ganar una elección con un muchacho estúpido"

"Cómo no íbamos a perder las elecciones del 1 de julio, si caímos tan bajo, una alianza contranatura, una alianza contra nuestra esencia, contra nuestros principios, por el simple propósito de querer ganar una elección con un muchacho estúpido, tengo 60 años y lo puedo llamar muchacho estúpido, un muchacho estúpido que no entendió, que no comprendió que había sido elegido para ser presidente del PAN".

"Del partido más antiguo de México y que vio en la presidencia del partido la oportunidad de construir la candidatura para la Presidencia de la República", aseguró el nieto del fundador de Acción Nacional.

En un encuentro con militantes del PAN en Tijuana, Gómez Morín cuestionó también la alianza electoral o el frente ciudadano que conformó el blanquiazul con MC y el PRD.

"¿Cómo Acción Nacional cayó tan bajo?", cuestionó.

"Nos ha pasado haber perdido la democracia interna, nos ha dado por ese pragmatismo, de ganar las elecciones por el hecho de ganarlas y que nos lleven a aventuras estúpidas y absurdas con una alianza, con una alianza con partidos con los que no tenemos nada en común, con el PRD, que contrario a lo que plantean nuestros estatutos y la doctrina de Acción Nacional, apoya el aborto, cómo puede ser una alianza con un partido", explicó Morín.

Dijo que Ricardo Anaya deshonró al PAN y a sus fundadores al construir su candidatura presidencial desde la dirigencia nacional del blanquiazul.

"Quiero ver que mi abuelo Manuel (Gómez Morín), ya quiero ver que don Luis H. Álvarez, ya quiero ver que Adolfo Christlieb Ibarrola, ya quiero ver que a (Manuel) González Hinojosa, ya quiero ver que a (José) González Torres, ya quiero ver que a cualquiera de ellos, que desde la jefatura del partido hubieran construido una candidatura a la Presidencia de la República, que gran deshonra a la memoria de Gómez Morín, de González Hinojosa, de González Torres, de González Morfín, que gran deshora el haber hecho lo que hizo Ricardo", expresó.

También calificó como una deshonra que el también ex líder panista, Damián Zepeda, se "autodesignara" candidato plurinominal al Senado desde la dirigencia, "que gran deshonra de todos estos grandes hombres que han dirigido los destinos de Acción Nacional".

Prometió que de llegar a la dirigencia lo hará de tiempo completo, y no va a deshonrar al cargo de presidente nacional y cuando concluya regresará a su despacho.

JM