En 2019, México lideró de manera preocupante el ranking de los países con mayor consumo de refrescos, alcanzando los 163 litros por persona al año, cifra que supera en un 40% a la de Estados Unidos, que ocupó el segundo lugar con 118 litros.

A nivel global, en 2023, se registraron 329 mil 500 millones de litros de refrescos consumidos, lo que representó un aumento de cinco mil millones con respecto al año anterior. Este crecimiento continúa y se espera que para 2028 se lleguen a los 353 mil millones de litros, manteniendo la tendencia ascendente en los próximos cinco años.

Aumenta la moderación en el consumo de refresco

A pesar de que muchas personas son conscientes de que los refrescos contienen grandes cantidades de azúcar, lo que representa un riesgo para la salud, pocos comprenden las consecuencias que esto puede acarrear, como aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes, obesidad, cardiopatías, enfermedades renales, enfermedad hepática no alcohólica, caries dental y gota.

Si bien, lo ideal sería evitar el consumo de refrescos, esto es poco probable; por lo tanto, lo más recomendable es moderar su ingesta.

En este contexto, la Revista del Consumidor llevó a cabo un análisis de 46 refrescos de las marcas más populares en México ( 22 que adicionan azúcares y edulcorantes no calóricos, uno bajo en calorías, uno sin edulcorantes no calóricos, pero con cafeína; 15 sin calorías y siete sin edulcorantes no calóricos ), evaluando diversos aspectos como:

Veracidad de la información: Se verificaron leyendas mediante evaluación documental, así como el uso de símbolos kósher, contenido de edulcorantes no calóricos y conservadores.

Contenido neto: Se verificó que los refrescos cumplieran con la cantidad del contenido neto declarado.

Calidad sanitaria: Se realizaron pruebas microbiológicas para asegurar la inocuidad de los productos, verificando que cumplieran con lo establecido en la NOM-218-SSA1-2011.

Cantidad de azúcares: Se determinó la cantidad de azúcares totales en las bebidas, ya fuera fructosa, glucosa, sacarosa o mezclas de ellas.

Presencia de cafeína: Se comprobó el contenido de la cafeína para evaluar que se cumpliera con las leyendas de advertencia

Contenido energético: En todos los productos se determinó el contenido energético utilizando el factor de conversión de 4 kilocalorías por gramo, para ello, se calcula el aporte energético de los azúcares multiplicando cada gramo de azúcares por cuatro.

El estudio identificó los cinco refrescos con menor cantidad de azúcar:

1. Aurrerá (600 ml) – sin azúcar.

2. Coca-Cola Light (600 ml) – sin azúcar.

3. Pepsi Black (355 ml) – sin azúcar.

4. Schweppes (330 ml) – 16.8 gramos de azúcar.

5. Delaware Punch (355 ml) – 18.5 gramos de azúcar.

Aunque estos refrescos contienen menos azúcar, esto no los hace completamente saludables. Además, los refrescos etiquetados como "sin azúcar" utilizan edulcorantes no calóricos, los cuales pueden representar un riesgo para los niños.

¿Cuáles son los componentes de los refrescos?

Los refrescos contienen diversos aditivos, entre los que se incluyen:

Acidulantes: Se emplean para regular la acidez y reforzar el sabor de las bebidas.

Dióxido de carbono: Es el componente que diferencia a los refrescos de otras bebidas saborizadas, ya que el gas carbónico es el responsable de la efervescencia y las burbujas.

Edulcorantes: También conocidos como sustitutos del azúcar, se utilizan para endulzar las bebidas.

Conservadores: Son aditivos, tanto naturales como artificiales, que previenen el deterioro de los refrescos debido a microorganismos.

Colorantes: Influencian la percepción del sabor, lo que afecta las preferencias de los consumidores.

