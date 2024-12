Revelan la estrategia del Cártel de Sinaloa para reclutar estudiantes de química

En México, los cárteles dedicados a la droga están evolucionando hacia modelos operativos cada vez más complejos; convirtiéndose en organizaciones sofisticadas que requieren talento especializado. Conseguir este talento incluye reclutar a conocedores reales del proceso detrás de la droga, un químico o, en este caso, estudiantes de química.

New York Times recientemente publicó un artículo titulado "Cómo los cárteles mexicanos reclutan estudiantes de química para fabricar fentanilo". Éste se basa en entrevistas con siete cocineros de fentanilo, tres estudiantes de química, dos agentes de alto rango y un reclutador de alto nivel.

Estas fuentes proporcionan información detallada sobre las estrategias de reclutamiento y el funcionamiento interno del cartel que te contamos a continuación con más detalle.

El Cártel de Sinaloa, considerado uno de los principales responsables de la crisis de fentanilo en Estados Unidos, lidera este cambio. Sus métodos de reclutamiento son precisos y variados, desde la infiltración en campus universitarios hasta la utilización de redes familiares, con el objetivo de captar estudiantes capaces de sintetizar precursores y mejorar la potencia del fentanilo.

La información sobre el reclutamiento de químicos por parte del Cártel de Sinaloa comenzó a ser registrada a mayor profundidad después de que un grupo de hackers filtrara una evaluación.

El documento en cuestión reveló que, tras la pandemia de COVID-19, el cártel estaba intentando reclutar a profesores de química para desarrollar precursores químicos del fentanilo debido a la interrupción en las cadenas de suministro internacionales, sobre todo, en China.

¿Cuál es la estrategia para reclutar estudiantes?

Hacen investigaciones previas al contacto

Antes de acercarse a la persona de su objetivo, los cárteles investigan a detalle su vida. Encuentran redes de conocidos, amigos y familiares para conocerle mejor en aspectos como capacidades, carácter y situación económica.

Según los datos y palabras de un reclutador medio estadounidense, el candidato ideal sería alguien que sea fuerte, valiente, emprendedor y discreto, pero sobre todo, que tenga los conocimientos necesarios.

Se infiltran en campus universitarios

Los cárteles encontraron a las universidades en México como el foco ideal para localizar el talento que necesitan. Por ello, los reclutadores buscan disfrazarse de personal de limpieza u otros trabajadores del campus para infiltrarse y llegar a los jóvenes que sean sus objetivos. Un ejemplo de frase utilizada para abordar a los estudiantes es: “Nos contaron que eres bueno en lo que haces”.

Esto es posible cuando existen tantos campus universitarios con espacios abiertos y no tan vigilados. La nula regularización y seguridad hace el trabajo más fácil para los cárteles.

Buscan en redes familiares

En muchos casos, no es necesario buscar a la persona en su entorno escolar, sino que es suficiente buscar tras sus familiares y su comunidad. En esta parte también aplica a parientes cercanos que ya trabajan para el cártel y simplemente tienen contacto inmediato e incluso confianza.

Ofrecen incentivos económicos

Lamentablemente, gran parte del pueblo mexicano no goza de estabilidad económica y muchos de ellos son los estudiantes que siempre buscan una manera de mantener sus estudios y vida. Por ello, los cárteles aprovechan la situación para poder convencerles al ofrecer salarios que duplican o triplican el promedio de ganancia de un químico en México.

Un estudiante alguna vez relató que había sido convencido con un adelante de pago de 800 dólares con la promesa de una paga mensual igual o mayor. También hay casos en que prometen no solo dinero sino bienes materiales como autos y otros objetos.

Manipulación emocional y psicológica

Los cárteles también apelan a las necesidades emocionales de los jóvenes. Aprovechan cuando aquellos estudiantes enfrentan problemas familiares, de salud o económicos pues pueden ser blanco fácil de sus propuestas.

Un joven aceptó trabajar en un laboratorio clandestino porque necesitaba pagar el tratamiento contra el cáncer de su padre. Aunque no era algo que deseaba, no veía otra salida. “Lo que yo quisiera es ayudar a las personas, no matarlas”, confesó.

¿Qué pasa cuando aceptan trabajar con el cártel?

Los estudiantes que hayan sido reclutados y aceptaron el trabajo, suelen comenzar tareas específicas bajo supervisión constante. Algunos están trabajando para aumentar la potencia del fentanilo, mientras otros intentan sintetizar precursores químicos, un proceso complejo que requiere habilidades avanzadas.

El cártel controla estrictamente a sus empleados, utilizando amenazas directas o indirectas para asegurar su lealtad. El fracaso o error en alguna tarea implica no sólo riesgos físicos como explosiones o intoxicarse, sino también duros castigos por parte de superiores como violencia física, desapariciones, amenazas hacia familiares o el asesinato.

