Reprochan padres de los 43 nulo avance en la investigación del caso

Tras su primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, reprocharon una vez más que no hay avances en la investigación del caso que ya cumplió tres años y dos meses.

Al salir de la Delegación de la PGR en esta capital, donde sostuvieron el encuentro también con autoridades de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, el abogado Vidulfo Rosales Sierra acusó que no hay ningún elemento de la Policía de Huitzuco y tampoco de la Policía Federal, presuntamente involucrados en la desaparición de los estudiantes.

"En la reunión no nos dieron ningún resultado, no tenemos ningún detenido ningún policía municipal de Huitzuco, ningún policía federal. No se nos informa nada respecto a la investigación y la responsabilidad del Ejército", indicó

Dijo que Elías Beltrán se comprometió a prorrogar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Iguala, a través del Mecanismo de Seguimiento, próximo a vencer.