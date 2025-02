Reo que no trabaje, que no coma: Declara diputada del PAN

La diputada del PAN, América Rangel, presentó una iniciativa para que los presos paguen con trabajo de forma obligatoria dentro de las cárceles, el equivalente al 10% de su manutención. "Necesitamos terminar con la vagancia en las cárceles. No podemos seguir permitiendo que las cárceles sean escuelas del crimen, los presos deben mantenerse ocupados y generando dinero para dejar de ser una carga para los contribuyentes", expuso.

La iniciativa propone modificar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal con el propósito de que las Personas Privadas de su Libertad (PPL) trabajen de manera obligatoria y que el 70% su salario sea para él y sus dependientes, el 20% para la reparación del daño, y el 10% restante para cubrir los gastos respecto de su manutención en el centro penitenciario.

Hoy presenté la iniciativa de ley para acabar con la vagancia en las cárceles.



El objetivo es poner a trabajar a los presos y que con su trabajo puedan pagarse su propia manutención.



Aquí el video ��. pic.twitter.com/satvISR7Fa— América Rangel (@AmerangelLorenz) February 13, 2025

Al presentar su iniciativa desde tribuna, la legisladora detalló que actualmente en las cárceles de la Ciudad de México existen alrededor de 25 mil reos y la manutención de cada uno le cuesta al erario alrededor de 17 mil pesos mensuales , de acuerdo con cifras oficiales. "Hoy la sociedad tiene que mantener con sus impuestos a quienes le han causado daño y eso tiene que terminar. No es justo que mientras millones de mexicanos honestos se levantan todos los días a trabajar, haya personas que delinquieron que viven sin trabajar", argumentó.

Precisó que esta iniciativa busca tener reos ocupados en vez de estar extorsionando por teléfono o profesionalizándose en el delito, además de que dejarían de ser una "carga" para los contribuyentes, al tiempo de que tendrían la oportunidad de entender el valor del trabajo, capacitándose y adquiriendo habilidades de tal manera que cuando salgan, puedan incorporarse al mercado laboral, en vez de regresar a la vida delincuencial. "Esta iniciativa que podría cambiar el rumbo de nuestro sistema penitenciario. A partir de ahora, reo que no trabaje, no come", finalizó.

EM