Estamos a un par de días de que millones de alumnos de nivel básico en México, ya de preescolar, primaria y secundaria, regresan a clases para iniciar el nuevo ciclo escolar 2024-2025. Con ese motivo, te respondemos una de las preguntas más frecuentes y que tiene que ver con la obligatoriedad de llevar uniforme a las escuelas, o al menos si pasa algo si no se lleva completo los primeros días después de las vacaciones.

En el año 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dijo que aunque es común que los estudiantes de nivel básico lleven uniforme a los planteles, hay escuelas que no los piden. Sobre eso, y citando el regreso a clases como una época en la que hay una serie de gastos que incluyen la compra de útiles escolares, zapatos, libros, y la ropa que piden en los planteles, señala que en ocasiones las familias no hacen una planeación adecuada en los gastos o al final no alcanza el presupuesto que se tiene, con lo que este último concepto queda de lado, al menos por unos días, en los que se puede conseguir ya sea nuevo o de segunda mano.

Dice que aunque algunas personas están en contra del uso de uniformes en las escuelas, otras lo ven como una manera rápida de identificar a los estudiantes inscritos en las escuelas y que puede propiciar un ambiente de igualdad. Pero la SEP es clara al sentenciar que el uso de este NO es obligatorio. En el año 2014 se sugería la implementación en las escuelas como una medida de seguridad para tener control del alumnado.

Cada escuela puede tener su escudo, combinación de cortes, colores, telas y prendas para distinguirse de los demás. Sin embargo, existe un tanto de uniformidad entre los planteles de educación pública. Pero recuerda, el uso de uniforme NO es obligatorio.

¿Cuándo es el regreso a clases 2024-2025?

El pasado mes de junio, la SEP dio a conocer el calendario oficial del ciclo escolar 2024-2025 para escuelas de educación básica públicas e incorporadas, estableciendo el día en que empiezan las clases tras el periodo vacacional de verano.

De acuerdo con la noticia que apareció ese día en el Diario Oficial de la Federación, (DOF), este calendario aplica para toda la República Mexicana.

El ciclo escolar 2024-2025 será de 190 días.

Las clases del nuevo ciclo escolar comenzarán el lunes 26 de agosto, mientras que se prevé que termine el miércoles 16 de julio del próximo año.

