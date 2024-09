La polémica reforma judicial está casi lista para ser publicada y hoy se dieron a conocer detalles sobre la fecha para este requerimiento para hacerla oficial.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en 18 congresos estatales ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, con lo que ya es constitucional.

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador anunció que el próximo 15 de septiembre, Día de la Independencia, podría publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Poder Judicial , esto tras la aprobación de la reforma en 18, de los 32 congresos estatales.

En el Salón Tesorería se proyectó una imagen con el listado de las 18 entidades cuyos congresos ya han aprobado la reforma judicial: Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas .

"En todos estos estados ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, los congresos locales. Una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores con mayoría calificada, más la mitad más uno de los estados, de las entidades federativas. Es decir, se requieren 17 ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo", dijo.

"Ya aprobados 18; o sea que ya es legal, porque el mínimo son 17 , pero todavía en el transcurso del día de hoy y mañana van a haber otros", dijo.

"¿Cuándo la publicaría?" , se le preguntó.

"Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima . Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, esa es la democracia; no las élites, no la llamada clase política, no las oligarquías", contestó.

