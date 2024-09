Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron en lo general el dictamen de la reforma judicial, que plantea la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. La aprobación se dio con 25 votos a favor y 12 en contra, tras seis horas de debate. Durante la sesión, los 38 senadores presentes asistieron en medio de intensas acusaciones mutuas.

Los legisladores oficialistas acusaron a la oposición de defender un sistema de privilegios en el Poder Judicial. Por otro lado, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron intentos de venganza y cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo.

Ricardo Anaya, del PAN, pidió al oficialismo que cesara la presión y las amenazas a los senadores opositores. “Que dejen de presionar a las y los senadores de la oposición. No me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento detallado de que al menos tres senadores están recibiendo propuestas corruptoras y están siendo acosados por las fiscalías estatales . Les pido respetuosamente que dejen a los senadores votar en libertad”, afirmó.

Carolina Viggiano, del PRI, reiteró el rechazo de su grupo parlamentario a la propuesta, considerándola “un terrible engaño y una falta de respeto a la inteligencia y dignidad de los mexicanos”. Viggiano sostuvo que los candidatos no serán elegidos por los ciudadanos, sino por Morena y el gobierno federal en el ámbito nacional, y por los gobernadores en las entidades.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, expresó su preocupación por las repercusiones políticas, económicas y sociales de la reforma. Alertó sobre los riesgos de politizar la justicia, comparando la situación con casos históricos en países como Hungría y Perú, donde la politización judicial llevó a regímenes dictatoriales.

 

El morenista Oscar Cantón Zentina defendió la reforma, afirmando que México necesita justicia para todos, no solo para los poderosos. “Morena va a votar con absoluta convicción esta iniciativa presidencial, porque el pueblo de México nos avaló con casi 36 millones de votos. Aquí solamente hay cuatro senadores que ganaron una elección. Los demás fueron repudiados por el pueblo. Por eso, en Morena vamos a ganar profundamente, porque vamos por la justicia para los mexicanos”, aseguró.

Marko Cortés, presidente del PAN, recordó a Morena que el pueblo de México no le otorgó una mayoría calificada, a pesar de la sobrerrepresentación en la Cámara de Senadores. “La están adquiriendo a la mala. Quisiera saber con qué acuerdos en lo oscuro se llevaron a los dos senadores del PRD, porque no fue con sus votos. Quisiera saber cómo van a conseguir el otro voto, porque todos los de Acción Nacional, PRI y MC han dicho públicamente que esta reforma no pasará y no tendrá mayoría calificada”, señaló.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, criticó la reforma por falta de diagnóstico y exceso de revancha. “Nunca antes en la historia de este país dos poderes se unieron para destruir a otro, para cooptarlo, someterlo. Esta reforma es para quitar privilegios y excesos, sí, pero también para tomar control del poder que funge como árbitro en México, y por lo mismo queda claro el propósito revanchista de esta reforma”, dijo.

La priísta Cynthia López cuestionó el criterio de selección de los juzgadores si se eligen por votación popular. “¿Con qué criterio van a elegir?”, preguntó.

Los senadores anunciaron que presentarán 70 reservas al proyecto, que serán discutidas por 11 oradores en las siguientes etapas del proceso legislativo.

