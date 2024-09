El miércoles 25 de septiembre, el Senado de la República aprobó la reforma que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el respaldo mayoritario de Morena.

Esta decisión ha generado un intenso debate, y los Congresos estatales están actualmente en sesión para decidir sobre la reforma, siguiendo un proceso similar al de la polémica Reforma Judicial. La discusión se centra en las implicaciones de militarizar la seguridad pública en el país.

¿Qué estados ya aprobaron la reforma sobre la Guardia Nacional?

Congreso de Tlaxcala avala reforma sobre GN

Con el rechazo de la oposición, pero con la mayoría de Morena, la Cámara de Diputados de Tlaxcala avaló la minuta de la reforma a la Guardia Nacional que le adjudica funciones de Ministerio Público y pasa al cuerpo de seguridad civil a un mando militar.

En sesión extraordinaria, con 17 votos a favor y tres en contra, los diputados votaron la reforma en el Pleno, apenas unas horas después de que fuera aprobada por la Cámara de Diputados federal y la Cámara de Senadores. En la plenaria de ausentaron cinco legisladores.

“La Guardia Nacional ahora tendrá como respaldo toda una institución, que es la Sedena, con ese tema vamos a avanzar mucho, vamos a avanzar mucho porque el tema del aeropuerto, el tema del tren maya, muchas obras están realizadas, hechas por la Sedena, es importante ese paso que damos”, arguyó el diputado Silvano Garay, y con ese argumento justificó el voto a favor del Partido del Trabajo, del cual es emanado.

En tanto, el diputado Bladimir Zainos dijo que las fuerzas armadas están bajo un mando civil representado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y, próximamente, por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

“Por eso, hoy celebro que esta reforma fortalezca a las instituciones de nuestro país, que dé respuesta a una de las necesidades apremiantes como es la seguridad”, indicó. Según él, con la integración de la Guardia Nacional a las filas de la Sedena habrá mayor regulación en el uso de esa institución y menos violaciones a los derechos humanos.

En tanto, las diputadas Miriam Martínez y Sandra Aguilar, de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

Las fuerzas armadas no están capacitadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, simple y sencillamente porque su creación y formación es muy diferente a la que se está planteando.

“La participación de militares en estas funciones pone el riesgo las garantías individuales de la ciudadanía, ya que las fuerzas armadas están entrenadas para la defensa nacional y no para la protección de derechos civiles”, expuso Martínez.

Advirtió que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad puede derivar en violaciones a los derechos humanos o ejecuciones extrajudiciales, y se pronunció por fortalecer a las corporaciones policiales y estatales.

A su vez, Aguilar subrayó que la Guardia Nacional es uno más de los fracasos y estrategias fallidas del actual gobierno federal, representado por Andrés Manuel López Obrador; por tanto, subrayó que MC votó en contra.

“El actual gobierno traicionó su palabra y no ha podido explicar el resultado catastrófico de su estrategia de seguridad, y las y los mexicanos no tienen porqué pagar el costo de su negativa para corregirla. Necesitamos un cambio en la estrategia de seguridad y la militarización no es la opción”, acotó.

Congreso de Sinaloa aprueba la reforma que transfiere a la GN a la Sedena

El Congreso del Estado, en sesión extraordinaria aprobó, con veintisiete votos a favor y dos en contra, la minuta que envió el Senado de la República que reforma y adiciona 12 artículos de la Constitución Política de México que transfiere a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Luis Javier de la Rocha Zazueta, único diputado local que conserva el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en tribuna, defendió su voto negativo a esta reforma, por considerar que la militarización del cuerpo de seguridad no garantiza eficiencia en el combate a la delincuencia y a la corrupción.

En la sesión extraordinaria convocada para abordar el tema de la reforma recién aprobada en la Cámara Federal de Senadores, el legislador priista habló de la poca eficiencia que se observa en la actualidad en el combate al narcotráfico y su secuela.

Durante la breve discusión, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura, diputada sin partido, Gloria Himelda Félix Niebla, externó que en la reforma Constitucional recién aprobada se observar lineamientos de los apoyos que se le brindará a la Guardia Nacional, bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al dar lectura a la minuta, se destacó que la federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial que ejecutara la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia

Quintana Roo aprueba reforma sobre Guardia Nacional en plena contingencia por huracán Helene

En plena contingencia, luego de las afectaciones provocadas por el Huracán Helene en la zona norte de Quintana Roo, el Congreso local aprobó por voto de la mayoría oficialista, la minuta sobre la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se integre al Ejercito.

En la misma sesión, las y los integrantes de la XVIII Legislatura, votaron a favor la minuta en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

El diputado de oposición por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez, subrayó que lo votado, en materia de Guardia Nacional y Ejército, afectará a “hijos y nietos”.

Recordó que, como senador, hace cuatro años, votó a favor la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la reforma constitucional que le dio vida a la Guardia Nacional, que tuviera mando civil “y es lo que va a desaparecer ahora”, para que después de cinco años los militares regresaran a los cuarteles, fortaleciendo además a las policías locales.

Pech Várguez dijo que todo eso no ocurrió y se “traicionó el compromiso de una Guardia Nacional civil y de fortalecer a las policías locales”.

La reforma actual, contrapone la anterior, cambiando la naturaleza civil de la Guardia Nacional, lo cual es una medida inconstitucional.

“Hoy el gobierno quiere tapar su fracaso con una medida que, en sí misma, es inútil”, sostuvo.

Desde el oficialismo, diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), defendieron la reforma y rechazaron que con ello se militarice el país la seguridad, pues lo que busca es que “se viva en paz”.

CDMX tercera entidad en avalar reforma a la GN

El pleno del Congreso de la Ciudad de México, en su calidad de Constituyente Permanente, aprobó con 43 votos a favor y 19 en contra la reforma constitucional que traspasa la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con los votos a favor de Morena, PT, PVEM y PRD se avaló este dictamen que fue rechazado por las y los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, al considerar que esto es la consolidación de la militarización del país.

Durante el debate, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, sostuvo que esta reforma se realiza en un marco de estrategia nacional en materia de seguridad pública, permitiendo a la GN brindar certeza jurídica para su participación como fuerza auxiliar del Ejército Mexicano para pacificar el territorio nacional, a través de una institución profesional y disciplinada.

Zacatecas, avala la reforma de la GN

Con 18 votos a favor y 12 en contra, la Legislatura de Zacatecas se convirtió en la segunda entidad en aprobar la reforma que adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la Guardia Nacional sea traslada a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los votos a favor fueron del “bloque oficialista” conformado por Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza, mientras que la negativa fue por parte del bloque opositor, integrado por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes se pronunciaron en contra de la reforma constitucional, al considerar que es una militarización de la seguridad pública del país que violenta la constitución, porque la Guardia Nacional debe ser una corporación de corte civil.

Tabasco, primer estado en avalar reforma sobre GN

A unas horas que el Senado de la República avalara a la reforma constitucional que traslada la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Congreso de Tabasco avaló esta minuta con 27 votos a favor y 8 en contra, haciendo valer Morena su mayoría junto a sus aliados del PVEM y PT.

Luego de la votación, el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana, anunció que se le da aviso a la Cámara de Diputados Federal y al Senador de la República para que se tome en cuenta la resolución de la votación de los parlamentos locales, convirtiéndose en la primera legislatura en avalarla.

EE