Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, llegó temprano a su casilla en la alcaldía Tlalpan para votar este 2 de junio. Antes de subirse al automóvil que la llevó al lugar de votación, Sheinbaum manifestó su entusiasmo:

"Estoy muy contenta, muy entusiasmada, muy firme más que nunca; hay que salir a votar, es un día histórico, me siento muy contenta".

La doctora Sheinbaum arribó a las 8:55 a.m. a la casilla de la sección 3960, situada en Calle Duraznos No. 5 C, colonia San Andrés Totoltepec. Desde ese lugar, destacó que la jornada sería una auténtica celebración democrática. Después de votar, afirmó que su elección presidencial fue la senadora Ifigenia Martínez.

¿Quién es Ifigenia Martínez?

Ifigenia Martha Martínez y Hernández , nacida el 16 de junio de 1930 en Ciudad de México, es una reconocida política, economista, catedrática y diplomática mexicana. Afiliada al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

A lo largo de su carrera, Martínez ha sido diputada federal en tres ocasiones y senadora en varias legislaturas, destacándose en la LIV Legislatura de 1988 a 1991. Desde el 1 de septiembre de 2018, es senadora al Congreso de la Unión por Lista Nacional y presidenta de la Mesa de Decanos.

Junto a Cárdenas y Muñoz Ledo, encabezó la Corriente Democrática y renunció al PRI para fundar el PRD. Fue la primera senadora de la república electa por el Distrito Federal representando a un partido de oposición , y desempeñó diversos roles dentro del PRD, incluyendo vicepresidenta de la Mesa Directiva y vicecoordinadora del grupo parlamentario.

Desencantada por la falta de una gran coalición de partidos de izquierda, Martínez se distanció del PRD y respaldó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su tercera candidatura presidencial. En 2018, acompañó a AMLO a su toma de protesta como presidente.

Ha recibido diversos premios, incluyendo el Premio Nacional de Economía en 1960 y "La Mujer del Año" en 1966. Es miembro del consejo consultivo de UNICEF y de la Fundación UNAM, entre otros roles.

