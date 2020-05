Queman casa donde vendían alcohol adulterado en Morelos

Habitantes de la comunidad indígena de Telixtac, municipio de Axochiapan, al oriente de Morelos, quemaron la casa donde vendían el alcohol adulterado que causó la muerte de decenas de personas. En ese domicilio, personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Mroelos (Coprisem) decomisó un total de 86 litros de bebida alcohólica de dudosa procedencia.

La quema de la casa fue notificada a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) a las 13:38 horas, cuando la Policía Morelos reportó que en la calle 3 de mayo de la colonia Telixtac se incendiaba un domicilio. Para sofocar la ignición acudió la Unidad de Protección Civil municipal y horas después se reportó el control del incendio mediante extintores, y de acuerdo con el reporte oficial no había nadie en la casa.

La comunidad indígena de Telixtac fue la más lastimada por la venta del alcohol adulterado en su modalidad de aguardiente, porque de acuerdo con versiones locales murieron 18 personas en esa región y otros 11 en los municipios de Jonacatepec y Tepalcingo.

Este miércoles la encargada de despacho de la Coprisem, Asunción Virginia Muñoz Rangel, informó que luego de conocer el deceso daño causado por la ingesta del alcohol presuntamente adulterado, acudieron a la comunidad indígena e identificaron la procedencia del producto y los puntos de venta, por lo que procedieron a la implementación de actividades de vigilancia sanitaria con fundamento en la normatividad sanitaria vigente.

"Personal verificador de la Coprisem se trasladó al lugar identificado en la localidad de Telixtac, en Axochiapan, el cual se trata de una casa-habitación que hace las veces de tienda de abarrotes, la cual no cuenta con denominación y no se encuentra en los registros oficiales de la Coprisem, además de no contar con aviso de funcionamiento, no pudo acreditar la procedencia de los insumos, ni la venta legal de bebidas alcohólicas"; consignó Muñoz Rangel en su reporte oficial. Precisó que se trata de un establecimiento que comercializa bebidas de manera clandestina y se presume que expendió el alcohol adulterado.

Más adelante subrayó que se aplicaron medidas de seguridad y aseguraron cuatro garrafas de plástico de 20 litros cada una y tres contenedores de cinco litros cada uno, lo que hizo un total aproximado de 86 litros de bebida alcohólica de dudosa procedencia que no presenta etiquetado ni alguna identificación sobre su origen.

