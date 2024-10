¿Qué provocó el incendio en Plaza Las Américas en Ecatepec?

El día de hoy, 24 de octubre de 2024, se reportó un fuerte incendio localizado en Plaza Las Américas, Ecatepec, en el Estado de México.

El siniestro provocó una intensa movilización entre elementos de bomberos, ambulancias de la Cruz Roja y miembros de la Guardia Nacional y de la Policía de Ecatepec.

Ante el accidente, tanto trabajadores de los comercios como visitantes del centro comercial tuvieron que desalojar debido a la intensidad del fuego.

En una entrevista con el medio Nmas, una trabajadora de nombre Alma compartió que el incendio se originaría por un cortocircuito acontecido en una de las zapaterías del lugar.

“Hubo así una explosión y empezamos a ver que salía mucho humo y nos empezaron a desalojar de ahí”, mencionó la entrevistada.

“Cuando nosotros entramos, la zapatería no tenía luz, no tenía nada de luz, entonces empezaron a… se vio como que alguien estaba ahí cerca de los medidores, como arreglando algo, entonces yo me imagino que la persona que arregló no sabía, y eso hizo un corto y se explotó”.

La misma persona comentó al medio que todos fueron evacuados de inmediato, pues en el momento en que las llamas subieron de volumen, el humo y las alarmas comenzaron a sonar, y fue cuando los guardias de seguridad de la plaza ordenaron desalojar las instalaciones.

Según la testigo, una persona se desmayó por los nervios y la impresión del momento. Por fortuna, la situación ya se encuentra controlada y no existen reportes de personas con lesiones mayores.

¿Qué puede provocar un cortocircuito?

En electricidad, un cortocircuito es una falla que se produce en un circuito eléctrico, normalmente debido a la unión de dos conductores de distinta fase y polaridad en corriente continua.

Generalmente, se origina por un defecto en el aislante del cable conductor, el cual puede ocurrir por la presencia de mucha humedad, viento o daños en la protección aislante del cable, los cuales pueden ocasionar un contacto no intencional entre conductores, desencadenando la unión entre los mismos.

