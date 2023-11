¿Qué hacer para no recibir llamadas del banco?, así las puedes bloquear

En ocasiones las llamadas constantes, a horas inadecuadas o con ofensas y amenazas se pueden presentar en las instituciones financieras hacia los usuarios. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), cuenta con distintas herramientas para evitar recibir llamadas de publicidad o por motivos de cobranza. Cuenta con Registro Publico de Usuario (REUS) para evitar recibir publicidad, mientras que a través de REDECO denuncia los malos tratos de las instituciones financieras de su despacho de cobranza.



En caso de no querer recibir llamadas publicitarias es necesario realizar un registro a través de la REUS, plataforma donde personas físicas realizan un padrón para evitar recibir llamadas publicitarias por parte de las instituciones financieras. El trámite se puede realizar de forma presencial, en línea y por vía telefónica



Para realizar el trámite presencial es necesario acudir a las delegaciones y subdelegaciones de CONDUSEF con los siguientes documentos:



- Identificación oficial vigente (original)

- Recibo teléfono (original)

- Comprobante de domicilio con la misma dirección del recibo del teléfono (original)

- Correo electrónico



Para realizar el trámite por vía telefónica se deberá llamar al centro de atención telefónica de CONDUSEF al número 01 800 999 80 80. Es necesario realizar la llamada desde el número telefónico que se desea restringir, a través de la llamada se proporcionarán datos personales, correo electrónico y los números de teléfono. Se debe tomar en cuenta que el número telefónico desde donde se realiza la llamada no deberá ser privado, en ese caso no se podrá realizar la inscripción telefónica.



Para los casos de teléfonos móviles o laborales, únicamente se podrá realizar la inscripción en REUS para el número telefónico del que se está llamando. En el caso de los números telefónicos particulares fijos es posible registrarse en REUS y además dar de alta a los miembros familiares que habiten en el mismo domicilio. Para realizar tu inscripción en REUS en línea es necesario ingresar al link aquí, donde deberás colocarla información precisa que se solicita.



Si ha sido víctima de acoso o malos tratos de los despachos de cobranza deberá realizar una denuncia a través de REDECO, una plataforma electrónica con información financiera acerca de los despachos de cobranza, donde se pueden presentar quejas y recibir respuestas por el mismo sistema.



Para realizar una queja a través de REDECO, es necesario ingresar a las plataformas oficiales de CONDUSEF dar click en en link donde dice REDECO o ingresar directamente aquí, donde incorporará sus datos.



Algunos aspectos principales que los despachos de cobranza deben cumplir son:

- Dirigirse al cliente con respeto

- Comunicarse únicamente en horarios de oficina (7:00 a 22:00)

- No realizar cobros de terceros

- No enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales



Si se desea evitar las llamadas telefónicas de las instituciones financieras o despachos de cobranza, se deberá realizar los pasos anteriores a través de la plataforma que se adecue a sus intereses.



