Desde hace algunos días, en redes sociales y en los principales medios de comunicación circulan imágenes de algunas calles del municipio de Chalco, en el Estado de México, inundadas por aguas negras, mientras sus habitantes buscan salir y seguir su vida normal, como si nada estuviera ocurriendo.

Los videos y fotografías de las aguas negras que llegan hasta las rodillas o el pecho de las personas que viven en la colonia Culturas de México, han despertado la discusión. Al respecto, se sabe que las lluvias intensas causaron las anegaciones, que fueron agravadas debido a un bloqueo de basura en el colector Solidaridad, el cual se extiende a lo largo de unos 50 metros. El pasado 10 de agosto, el Ingeniero Germán Salgado Velázquez, Director General de Operaciones y Atención de Emergencias de la Comisión de Aguas del Estado de México, informó que ya estaba trabajando para eliminarlo, pero hasta el momento, el panorama sigue siendo el mismo.

Hoy viernes 23 de agosto, según explicó el coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández Romero, parte de la infraestructura del Colector Solidaridad se hundió y un tapón de azolve, son las razones por las que autoridades no han podido liberar el agua en esa zona del municipio que ya lleva 21 días inundado.

Hernández Romero detalló que la mayor parte del agua se va por el colector, y que pese a que cuentan con la maquinaria suficiente para trabajar, éste fue construido "hace 25 o 30 años, sobre suelos. Por eso, dijo, "vamos a llamar, inestables, entonces tenemos un contrapendiente donde el punto más bajo es de 2.20 metros, aunado a tapones con basura, lodo, azolve, ramas en un tubo es de 2.44 centímetros y tenemos todavía tapones de dos metros".

El coordinador fue claro al precisar que el azolve, una combinación entre los sedimentos del agua pluvial y la basura de agua sanitarias, formaron un tapón, pues desde la primera inundación se notó una baja velocidad de desahogo en dicha infraestructura que mide 2.44 metros de diámetro por 3 de altura, con cerca de 3 kilómetros de largo hasta su descarga hacia la Planta de Bombeo número 12.

Aunque se ha pedido a los pobladores que desalojen sus casas, algunos de ellos, citados por El Universal, dicen que han tenido que vivir en las azoteas de las viviendas para evitar el robo y rapiña de las pocas cosas que pudieron recuperar, luego de que vieran cómo lo demás quedara bajo las aguas negras.

"Había la opción de irnos al refugio, pero se dio esta opción de vivir en la casa de la vecina porque ella sí se fue y nosotros nos quedamos para cuidar su casa y la nuestra", dijo Pablo Ramírez Cruz de 75 años, quien, junto a su esposa María Antolina de 70, siguen viviendo en la calle Mexicas.

"Solo logramos rescatar algo de ropa, cobijas, algunos recuerdos. Todo lo demás se quedó bajo el agua, es feo dejar el lugar donde vives, dejar tu nido, no es una cosa fácil", lamenta el señor.

"El olor es realmente fétido porque se trata de aguas negras, agua sucia y en la calle como quiera circular porque la están succionando, pero en las casas se está fermentando y la proliferación de los mosquitos es bastante".

Esta mañana, durante la mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que dar solución a los problemas de inundaciones que sufre con frecuencia Chalco, Estado de México, es uno de los pendientes de su gestión, por lo que se heredará al sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.

"Nos quedaron muchos pendientes porque fue mucho el atraso, mucho el rezago, imagínense 36 años de política neoliberal o neoporfirista en donde solo se dedicaron a robar, y facilitar la política privatizadora (…) ¿Qué pasaba con el pueblo? Estaba en el más completo abandono, en Chalco, en Neza, en Ecatepec, en la Montaña de Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en todos lados.

"¿Este pendiente se lo va a heredar al nuevo gobierno que va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum?", se le preguntó.

A lo que el Jefe del Ejecutivo Federal respondió: "Sí, sí, afortunadamente no regresaron los corruptos, y va a continuar la transformación y tienen esperanzas los pobres y los que están exigiendo justicia con razón. Imagínense cuántos damnificados por la política neoliberal, millones, pero me alegra, me estimula que el pueblo haya decidido bien para que continúe el proceso de transformación".

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF