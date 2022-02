Qatar 2022: El horrible castigo al que fue sentenciada una mexicana que denunció abuso sexual

Paola Schietekat pasó de víctima a culpable en un segundo. La mexicana vivía su sueño mientras trabajaba en el Comité Organizador del Mundial de Futbol en Qatar, cuando fue abusada sexualmente, pero en lugar de castigar al agresor, ahora es Paola quien enfrenta una condena de siete años de cárcel y 100 latigazos.

Paola contó en redes sociales que la agresión ocurrió la noche del 6 de junio del 2021, cuando un amigo y miembro de la comunidad latina en Doha se metió a su vivienda sin permiso y abusó de ella.

Para evitar olvidar cualquier detalle, Paola tomó fotografías de los golpes que recibió en varias partes de su cuerpo, y con eso fue ante las autoridades y con el cónsul de México en Qatar para interponer una denuncia. Poco sabía que comenzaría un nuevo calvario.

“Horas después, me salieron moretones en todo el brazo izquierdo, el hombro y la espalda. Mantuve la cabeza fría: le avisé a mi mamá, a un colega del trabajo y documenté todo con fotos, para que mi memoria, en un intento de autoprotección, no minimizara los eventos o borrara por completo parte de ellos. Y denuncié”.

Una vez realizada la denuncia, Schietekat fue citada nuevamente ante las autoridades donde tenía que enfrentarse a su agresor, mismo que aseguró que él y Paola eran novios y que la relación sexual fue consensual.

"La decepción de no haber previsto que el caso podían revertirlo en mi contra, porque vivimos en un mundo que parece odiar a las mujeres"

El testimonio del supuesto agresor fue suficiente para que Paola pasara de víctima a culpable, pues en Qatar las relaciones extramatrimoniales son un delito, llamado como Zina.

“Todo se centró alrededor de la relación extramarital, mientras que, bajo mi abaya, la túnica que me recomendaron usar para parecer una “mujer de buena moral” seguían las marcas, moradas, casi negras. Mi abogada casi no habló. Al final, tuve que entregar mi teléfono, desbloqueado, a las autoridades, si no quería ir presa”, contó Paola en un artículo.

Y por si fuera poco, su abogada y el representante legal de su agresor le sugirieron que para evitar ser condenada se casara con él.

Afortunadamente, Paola logró salir de Qatar, gracias a la ayuda de Human Rights Watch y el mismo Comité Organizador del Mundial, y volver a México, lugar en el que se encontraba cuando se enteró que fue sentenciada a siete años de prisión y cien latigazos, mientras que su agresor había sido absuelto.

Schietekat ha denunciado que en ningún momento fue apoyada por parte de las autoridades mexicanas en Qatar, y sólo recibió ayuda de periodistas que han buscado viralizar su caso.

GC