A pesar de que un Tribunal Colegiado había ordenado suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este domingo, en una edición vespertina, se publicó el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta controvertida reforma entrará en vigor el martes 17 de septiembre, a partir del primer minuto de ese día.

Uno de los principales cambios de la reforma es que, a partir de 2025, los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán elegidos por voto popular. Este cambio introduce una nueva forma de selección de los altos funcionarios judiciales mediante elecciones, en lugar de los métodos tradicionales.

Además, la reforma elimina las dos salas que actualmente tiene el máximo tribunal, las cuales se encargan de resolver casos en materia civil, penal, administrativa y laboral. El Pleno de la Suprema Corte se reducirá de 11 a nueve ministros, quienes tendrán un mandato de 12 años, en vez de 15 como era anteriormente.

Para la selección de los nuevos ministros, el Poder Ejecutivo propondrá 10 candidatos, el Poder Judicial otros 10, mientras que el Senado y la Cámara de Diputados presentarán cinco candidatos cada uno. La elección final se llevará a cabo por una votación popular, y los actuales ministros perderán su cargo cuando los nuevos asuman sus funciones el 1 de septiembre de 2025.

Los aspirantes a ministros deberán tener al menos 10 años de experiencia con título en Derecho y no haber ocupado cargos federales. Harán campaña en medios de comunicación, pero no recibirán financiamiento público ni donaciones privadas. Las elecciones estarán organizadas por el INE y supervisadas por el Tribunal Electoral, mientras que los jueces deberán ajustar sus salarios para no ganar más que el presidente de la República.

