Protestan en la CDMX por falta de boletas en casillas especiales

Un grupo de personas cerró la circulación de la lateral de Anillo Periférico a la altura de Viaducto en protesta por la falta de boletas para emitir voto en casilla especial.

Al mediodía los electores que estaban formados en la casilla ubicada a un costado del Instituto Nacional Electoral (INE) se les informó que las papeletas ya se habían terminado.

Alrededor de 50 electores, molestos, decidieron cerrar la circulación para exigir su derecho al voto.

Esta no fue la única casilla especial que presenta problemas, la instalada en la Biblioteca Vasconcelos delegación Cuauhtémoc fue rebasada poco después de las nueve de la mañana, al presentarse más de 2 mil personas.

Igualmente en la casilla especial ubicada en Avenida Coyoacán, 1328, Colonia del Valle, frente al Hospital 20 de Noviembre, resultaron insuficientes las 750 boletas disponibles por ley ante el número de personas que buscaban afanosamente emitir su sufragio, por lo que bloquearon esa vialidad.

Algunos votantes comentaron que comenzaron a llegar desde las 6:00 horas y se organizaron para numerarse; pero quienes llegaron a las 7:20 horas, ya no alcanzaron número.

En palabras de ciudadanos que están formados fuera de la casilla sin haber recibido número "nadie nos ha dicho nada, todo son rumores que nos llegan, vía redes sociales, me comuniqué con el INE y me dijeron que buscara otra casilla, pero todas están iguales, yo no me voy de aquí sin votar", afirmó una mujer que dijo ser del estado de Baja California y que llegó a las 9:20 de la mañana.

A eso de la 13:20 horas los presentes comenzaron a gritar "queremos votar, queremos votar", mientras la puerta de la casilla, permanecía cerrada.

