Profeco revela las mejores marcas de colágeno en México

El colágeno es una proteína esencial que juega un papel crucial en la estructura de la piel, huesos, tendones y otros tejidos del cuerpo.

Con el aumento de su popularidad como suplemento alimenticio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) decidió llevar a cabo un exhaustivo análisis de 32 marcas de colágeno hidrolizado disponibles en el mercado mexicano.

¿Cuáles son las mejores marcas de colágeno mexicanas?

Las pruebas realizadas en el laboratorio del consumidor de Profeco incluyeron 288 evaluaciones que analizaron desde la cantidad de colágeno por porción hasta el contenido de sodio y otros valores nutricionales.

Según los resultados publicados, la marca Cahuenga se destaca no solo por ofrecer hasta 8.3 gramos de colágeno por porción diaria, sino también por su precio accesible de 239 pesos por 500 gramos, lo que la convierte en la mejor opción en términos de calidad y costo.

Además de Cahuenga, otras marcas como Al Natural y Colágeno Hidrolizado Plus también fueron recomendadas por su balance entre calidad y precio. Sin embargo, algunas marcas más económicas presentaron irregularidades en su etiquetado y composición, lo que resalta la importancia de elegir productos que cumplan con los estándares de calidad establecidos.

El análisis de Profeco no solo se centró en verificar el contenido de colágeno, sino también en la pureza de los productos y la presencia de aditivos no declarados que podrían afectar la calidad del suplemento. Este tipo de estudios es crucial para asegurar que los consumidores reciban exactamente lo que se promete en las etiquetas de los productos. Además, la Profeco recuerda a los consumidores que, al elegir un suplemento de colágeno, es importante considerar no solo el precio, sino también la calidad del producto, la transparencia en el etiquetado y las recomendaciones de uso.

De esta forma, se garantiza no solo un mejor aprovechamiento del suplemento, sino también una inversión segura en la salud y bienestar. Es importante subrayar que, según la Profeco, el colágeno es un suplemento alimenticio y no debe confundirse con un medicamento. Su consumo está destinado a complementar la ingesta diaria de proteínas y no a tratar o prevenir enfermedades.

FS