En una servilleta de papel lo que se busca es que sea muy resistente a la humedad y tenga una gran capacidad absorbente, características que la marca Suavel no ofrece a sus clientes, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Estos productos están diseñados para ser reciclados, pero la mala gestión en los servicios de recolección de basura no permite que el proceso se lleve de manera óptima, es por eso que te recomendamos incluir los desechos de papel en las compostas para acelerar su descomposición.

Para que un producto de este tipo se considere como “muy bueno” debe demostrar que tiene un alto grado de resistencia en seco y húmedo, además de una capacidad de absorción notable, pero en este caso, la Procuraduría reveló que la servilleta de papel que vende la famosa marca no salió bien en las pruebas.

Debido a que obtuvo un “suficiente” en su desempeño general, junto a marcas como Fancy, Great Value y Lys, no se recomienda que gastes tu dinero en ellas, ya que no ofrecen una sensación de limpieza por el dinero que debes pagar por un paquete en el supermercado, que puede llegar a ser un poco alto.

¿Cómo se hacen las servilletas de papel?

Estos productos son derivados de la misma celulosa con el que se fabrica el papel convencional, pero la diferencia radica en que se usa una bobina que une dos capas en formato micropunto, para luego pasar a una máquina cortadora que cuenta con las medidas previamente establecidas para entregar hojas del mismo tamaño.

CR