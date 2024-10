No todo es color de rosa con las plataformas de streaming. Aunque son una excelente y práctica opción para disfrutar de una gran variedad de entretenimiento, lo cierto es que al igual que otros medios también tienen sus propios fallos a la hora de ejecutarse. O por lo menos así lo ha dejado saber la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el organismo en México que reveló que tanto Prime Video de Amazon como Netflix son las plataformas de video bajo demanda con más quejas tanto por los incrementos en sus precios de suscripción como por fallas de transmisión.

¿Qué es una plataforma de streaming?

Una plataforma de streaming es un servicio en línea que permite a los usuarios ver contenido de video, como películas, series de televisión, documentales y otros programas, en tiempo real y a pedido. Estas plataformas suelen ofrecer una amplia variedad de contenido, incluyendo producciones originales, exclusivas de la plataforma, y contenido licenciado de estudios de cine y productoras de televisión.

Las plataformas de streaming más populares tanto en México como en el resto del mundo son las siguientes:

Netflix

Amazon Prime Video

Disney+

HBO Max

Apple TV+

YouTube Premium

Paramount+

Peacock

Estas plataformas suelen ofrecer varias características en común, como lo puede ser contenido en línea, acceso a pedido (los usuarios pueden elegir qué ver y cuándo), personalización (las plataformas pueden ofrecer recomendaciones de contenido basadas en las preferencias del usuario) disponibilidad en múltiples dispositivos (los usuarios pueden ver contenido en diferentes dispositivos, como televisores inteligentes, computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes).

Asimismo, ofrecen una excelente calidad de video (como 4K y HDR), y han cambiado la forma en que las personas ven contenido de video, ofreciendo una mayor flexibilidad y variedad en comparación con la televisión tradicional y los servicios de alquiler de DVDs.

Netflix: El más popular, pero también con quejas

Hasta el pasado mes de agosto, la plataforma de streaming de Netflix ha recibido cinco quejas por cobros adicionales en suscripciones (calificado por algunos usuarios como “excesivos”) y cambios frecuentes en tarifas. Una de las quejas señala que el precio de la suscripción fue “alterado”, lo cual dio como resultado nada más y nada menos que una “tarifa máxima” de 2 mil 691 pesos. Este caso continúa en proceso de conciliación, esto de acuerdo con información compartida por la Profeco.

Desde el año pasado, Netflix también cambió las reglas de su servicio, anunciando que se quitaría la compartición de cuentas, lo cual implica un cargo extra por el uso compartido. Además, se implementó una política de inserción de publicidad, que solo se puede evitar con un plan de más alto precio.

Prime Video recibe quejas ¿por no funcionar bien?

La plataforma de streaming de Prime Video de Amazon ha venido haciéndole frente a múltiples inconformidades, por lo que hasta el pasado mes de agosto sumaba un total de siete quejas, lo cual la convierte en la compañía con más reportes. Estas quejas se deben a incremento en sus costos y cambios en las políticas de presentación de contenidos. Hoy por hoy, los casos se encuentran en proceso de conciliación.

A principios de este 2023, Prime Video también compartió a sus suscriptores que comenzaría a añadir anuncios en la programación. Para evitar estos anuncios, los usuarios tendrían que pagar un cargo adicional de $50.00 mxn mensuales. Este cambio ha causado un gran descontento entre los clientes, quienes cuestionan la validez de los nuevos costos y la calidad del servicio ofrecido.

¿Qué dicen de Max de HBO?

Finalmente, la plataforma de Max de HBO también ha compartido que ha recibido solamente una queja por un cobro indebido, la cual ya ha sido resuelta. Hay que subrayar que este 2023, este servicio de plataforma tuvo una alta demanda gracias al estreno de la segunda temporada de la franquicia de “Game of Thrones”, House of the Dragon.

Es importante mencionar que aunque es un número disminuido de quejas, este 2023 marca la primera vez que los usuarios han presentado reportes contra plataformas de streaming.

