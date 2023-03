Una revisión que hizo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a 52 productos de diversas marcas de hot cakes dejó reprobados a la mayoría, por lo que al menos 30 productos serán retirados del mercado.

Entre las razones por las que se retirarán los productos están: menos producto del que declaran, no cumplen las normas de etiquetado, de harinas ni de envasado, sus leyendas engañan o tienen instrucciones en inglés.

Incluso, hay una harina dirigida a los niños, pero que no puede ser consumida por los pequeños debido a los ingredientes que contiene, de acuerdo con la revisión que hizo la Profeco. "Es un alimento que se demanda mucho, si no, no habría tanto en el mercado y nos sorprendimos de todo lo que hallamos, vamos a hacer un retiradero bueno de producto", dijo Ricardo Sheffield, procurador del Consumidor.

¿Quiénes no pasaron las pruebas?

Como resultado de las pruebas se encontró que hay presentaciones que no cumplen con las normatividades anteriores por lo que "se tienen que sacar de las tiendas y le tienen que pegar calcomanías (que corrijan la falla) y tendrán que pegarle muchas", dijo Sheffield.

Las que no cumplen con la norma de etiquetado son:

-Dinat, harina de hot cake, tiene instrucciones de preparación en inglés, no en español y tampoco tiene declaración nutrimental por lo que deberá reetiquetarse.

-Dinat en su presentación "baja en azúcares" tiene esa leyenda indebida, porque conforme a la norma no puede decirse que la harina tiene baja cantidad de azúcares.

-Bob`s Red Mill incumple el etiquedado las presentaciones "sin gluten" y la de "homestile".

-Tasty no tienen declaración nutrimental como lo pide la normatividad.

Contienen otros ingredientes, pero no informan en qué porcentaje

El titular de la Profeco explicó que en el estudio que hicieron –que se publicará en la Revista del Consumidor de abril- "hay varios productos que se ostentan con tener otros ingredientes y los anuncian como preponderantes porque los ponen en el anuncio del paquete... pero no indican en qué porcentaje".

"Entonces cómo va a saber la persona que realmente lo tiene, si el porcentaje es solamente 0.001% es ridículo", comentó.

-Morama anuncia que contiene arroz, garbanzo, amaranto y canela pero no dice qué cantidad de cada uno.

-Integra en su etiqueta dice que tiene avena de grano entero y salvado de trigo, "pero no dice que porcentaje contiene de cada uno".

-Morama en su presentación harina para hot cake con proteína, no dice que porcentaje de coco contiene.

-True amaranto, a pesar del nombre "no dice que porcentaje de amaranto tiene y viene hasta en el nombre de producto", expuso Sheffield.

-Eat natural lima-limón "engaña porque dice que tiene mantequilla y tiene grasa vegetal, no tiene nada de mantequilla, eso va para afuera porque no se resuelve con una etiqueta, la mantequilla es grasa animal y esta es vegetal", explicó.

Con menos contenido del que declaran en etiqueta

Hay presentaciones de hot cakes que tienen menos contenido del que dicen tener en el etiquetado, "eso no se puede subsanar, hay que sacarlo del mercado, porque están arriba del margen de tolerancia del 3%, puedes dar menos de 3%" pero no pasar de ese porcentaje.

-Quaker tuvo 49 gramos menos

-Gamesa Select 33 gramos menos

-Pronto 32 gramos menos

-Pronto en versión premezclada 21 gramos menos

-Gamesa tradicional 21 gramos menos

"Todos esos ya se metieron en un problema porque no le pueden adicionar esos gramos, es problema que no se resuelve con etiquetado", aseveró Sheffield.

No recomendable para niños

Hay presentaciones de hot cakes que no son recomendable para los menores de edad. Según el estudio hay una harina que incluso tiene un empaque dirigido para niños y a pesar de ello no cuenta con la leyenda de "no recomendable para niños" en un lugar muy visible.

-Lucky Charms, se va a sacar del mercado.

-True amaranto tiene edulcorantes y en consecuencia debe llevar la leyenda "no recomendable para niños".

No contienen proteína en la cantidad que dice etiqueta

La Profeco encontró presentaciones que declaran un nivel de proteína, pero en realidad tienen menos de lo que dice la etiqueta.

-D´Mills

-Integra

-Morama

-Mundo light

-Ruf

Más grasa y azúcares de la que indican

En el estudio también se detectó que declaran grasas totales y azúcares menores a las que realmente tienen, es decir, contienen más.

-Morama Keto con más grasa de la que indica.

-San Blas con mayor cantidad de grasa de la que dice la etiqueta.

Con mayor cantidad de azúcares están:

-San Blas en cuatro presentaciones "tradicionales", "con fibra", "libre de gluten" y "con avena"

-Pronto en sus dos versiones tradicionales y premezclada

-Morama con chocolate no tiene polígonos de excesos de grasas saturadas

-Ruf tiene 3 polígonos pero debe de llevar 4, tiene exceso de grasas saturadas y no tiene octágono

Con leyendas o declaraciones no comprobables

El laboratorio de la Profeco encontró que al menos seis presentaciones de diversas marcas que tienen declaraciones no comprobables, lo que se puede considerar como "declaraciones o publicidad engañosa" y subjetivas; en ese caso están:

-Eat natural lima-limón dice que son "deliciosos", "esponjosos con súper food".

-Cuatro cielos con la leyenda "alimento para el alma"

-Dinat dice "el mejor principio"

-Clementina "libre tentación", "hot cakes deliciosos, esponjosos y libres de culpas"

-San Blas "hechos con amor"

"No puedes ponerle la frase que se te ocurra, tienes que comprobar que es cierto", dijo el titular de la Profeco.

FS