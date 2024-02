A través de su cuenta oficial de X, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer cuáles son los derechos de los usuarios al viajar en avión.

Si el retraso o demora es inferior a 4 horas: Las causas o razones del retraso o demora del vuelo deben ser informadas claramente por medios electrónicos o módulos de atención al pasajero. Si el retraso o demora es responsabilidad de la aerolínea, ésta debe compensarte de acuerdo con lo siguiente:

Si es superior a 1 hora e inferior a 4: Debe proporcionarte como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y / o alimentos y bebidas.

Si es mayor a 2 pero menor a 4 horas: descuentos que no debe ser menor al 7.5% del precio del boleto.

Demora mayor a 4 horas o cancelación: Si la aerolínea es responsable, puedes elegir:

a) El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje.

b) Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y en su caso alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

c) Transporte en fecha posterior al mismo destino

En el caso de los incisos a y c, también tienes derecho a recibir una indemnización no inferior al 25% del precio del boeto o de la parte no realizada del viaje.

